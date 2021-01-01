طريقة تسحيب الدجاج في دقائق



طريقة تسحيب الدجاج طريقة تسحيب الدجاج

طريقة تسحيب الدجاج، يمكن تعلم طريقة سحب عظام الدجاج بالصور فى المنزل، إن كنت من مربي الطيور في المنزل، أو وقعتي في ظرف خارج ارادتك واضطرت لكي تقومي في المنزل بعمل طريقة سحب عظام الدجاج بدون اللجوء إلى شرائها جاهزة.



طريقة تسحيب الدجاج



وعند سماع طريقة سحب عظام الدجاج بالصور فسوف نشعر بالرهبة من صعوبة الموقف، ولكن الامر أيضا لن يستغرق معكي سوى دقائق معدودة، وإليكي الخطوات بالتفصيل، للشيف الشربيني.

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1- ضعي الدجاجة بشكل مستوي على ظهرها على لوح التقطيع، مع مراعاة فتح ساقيها للخارج.2- قومي بمسك السكين بيدك اليمنى، مع ضرورة السيطرة على المقبض، وتقريب ثلاثة أصابع من النصل حتى لا تهتز السكين معك أثناء تقطيع الفراخ وخليها من العظام.3- لفي إصبع السبابة على جهة واحدة من نصل السكين، وثبتي إصبع الإبهام على الجهة المقابلة لإحكام السيطرة علي حركة السكين.4- اسحبي الجناحين للخارج في طرفي الدجاج، واقطعي الطرفين عند المفصل وتخلصي منهما.5- أمسكي طرف فخذ الدجاجة، ثم قومي بتقطيع المنطقة الواصلة بين طرف فخذ الدجاجة والصدر، ثم تابعي الأمر على طول فخذ الدجاجة، وذلك مع مراعاة الضغط بقوة للأسفل حتى ينفصل الجلد، والدجاج عن العظم.6- تابعي نفس الحركة حتى يظهر أمامك الورك كاملًا وعظام المفصل، و تحصلي على قطعة الدجاج كاملة دون أي نقص.7- اثني الورك إلى الخلف بعد أن تظهر لك عظام المفصل حتى يتحرر الفخذ كليًا عن الجسم، ثم افصلي فخذ الدجاجة بسكينك الحادة بتتبع خط الصدر إلى أسفل الجناح.8- قطعي الفخذ بخط طولي يمتد من الأسفل إلى الأعلى بخط طولي، ومتوازٍ مع عظمة الفخذ.9- ثبتي الفخذ على لوح التقطيع، و ابدئي بنزع الدجاج عن العظم، مع تكرار تدوير العظمة لتسهيل نزع الدجاج عنها.10- قومي بتقطيع الدجاج حول مفصل الركبة، واستمري في التقطيع على خط طول العظمة لفصل وتحرير الدجاج عنها.11- ضعي الدجاجة على جانبها ليكون الجناح قريبًا منك، ثمّ ادخلي سكينك قرب مفصل الجناح، واقطعي إلى الأمام لفصل الجناح عن الهيكل الكلي للدجاجة.12- استمري بسحب الدجاج إلى الأمام بشكل مائل، حتى تستطيعي فصل الصدر عن العظمة الموجودة تحتها، حتى ينفصل الصدر كاملًا عنها.13- تتبعي طرف مفصل الجناح، ثمّ قطعي المنطقة التي تصل بين الدجاج والأوتار التي تربط الصدر، وافصلي بين القطعتين.14- ضعي الجناحين في جهة واحدة، وقطع الصدر المخلية في الجهة الأخرى، ثم قومي بتكرار الخطوات السابقة لتخلية النصف الآخر من الدجاجة، والحصول على دجاج مخلى من العظام.طريقة تسحيب الدجاج الشاورمايمكن تقطيع صدور الدجاج شاورما فى المنزل بخطوات بسيطة، وخلى الدجاج من العظام وتقطيع الشاورما كالمحلات، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة تقطيع صدور الدجاج شاورما .تعتبر طريقة تقطيع صدور الدجاج شاورما من اسهل الخطوات التي يمكن ان تقومي بها في المنزل، وهي لن تحتاج منك سوى السكين ولوح التقطيع، وبعض الخطوات البسيطة للضغط على الفراخ لكي تقومي بطريقة تقطيع صدور الدجاج شاورما .1- تنظف الدجاجة من أحشائها الداخلية، وتنقع في الماء وشرائح الليمون لبعض الوقت.2- ثم تصفى من الماء جيدًا، وتستخدم سكين عريضة وحادة في فصل الجناحين عن منطقة الصدر من منطقة المفصل.3- يفصل الجلد الرابط بين الوركين والصدرين، ثم يفصل الوركان عن بعضهما البعض من منتصف المنطقة الواصلة بينهما.4- يغرس رأس السكين المدببة بعمق في أعلى المنطقة الوسطى الفاصلة بين الصدر حتى يتم فصل العظام عن بعضها البعض تمامًا.5- يتم تحريك السكين بخط مستقيم نحو نهاية منطقة الصدرين، وذلك حتى تفصلهم تمامًا عن بعضها البعض.6- ينزع الجلد عن الصدر ويغسل جيدًا لاستعماله وتقطيعه على شرائح رفيعة للبانية.7- ثم قومي بتقطيع قطع الفراخ شرائح الدجاج شاورما رفيعة بشكل طولي وإن شعرتي بأنها اتخن من اللازم يمكن تقطيع القطع الكبيرة بشكل عرضي لتصبح أرفع عند طهيهاكيفية تسحيل الدجاج من العظميمكن تعلم طريقة تقطيع البانيه فى المنزل، إن كنت من مربي الطيور في المنزل، او اضطرت لـ خلي الفراخ بنفسك، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة تقطيع البانيه والفراخ في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وبنفس طريقة الفراراجي.طريقة تقطيع البانيهويمكن تقطيع البانية بنفس طريقة الفرارجي في المنزل، ودون التسبب في الفوضى، و بإحترافية شديدة، حيث انها تعتمد على بعض خطوات بسيطة لكي تقومي بـ طريقة تقطيع البانية حلقات مثل الجاهز تماما.1- تنظف الدجاج من أحشائها الداخلية، وتنقع في الماء وشرائح الليمون لبعض الوقت.2- ثم تصفى من الماء جيدًا، وتستخدم سكين عريضة وحادة في فصل الجناحين عن منطقة الصدر من منطقة المفصل.3- يفصل الجلد الرابط بين الوركين والصدرين، ثم يفصل الوركان عن بعضهما البعض من منتصف المنطقة الواصلة بينهما.4- يغرس رأس السكين المدببة بعمق في أعلى المنطقة الوسطى الفاصلة بين الصدر حتى يتم فصل العظام عن بعضها البعض تمامًا.5- يتم تحريك السكين بخط مستقيم نحو نهاية منطقة الصدرين، وذلك حتى تفصلهم تمامًا عن بعضها البعض.6- ينزع الجلد عن الصدر ويغسل جيدًا لاستعماله وتقطيعه على شرائح رفيعة للبانية.7- ثم تقومي بالطبطبة عليه بالسكين بين كيسين لكي تفردي لحم الفراخ وترقيقه لكي يستوي بسهولة.