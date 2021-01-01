بدون تكلفة باهظة.. إليك أسهل حيل تنظيف المنزل



إليك أسهل حيل تنظيف المنزل إليك أسهل حيل تنظيف المنزل

تمضى الكثير من النساء وقتا كبيرا فى تنظيف المنزل خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرة مما يتسبب لها فى التعب والاجهاد وضياع الكثير من الوقت ، لذا نقدم لكم اسهل حيل تنظيف المنزل التى تعيد منزلك كأنه جديد باستخدام ادوات بسيطة وذلك نقلا عن موقع " Bright Side ".



1. استخدم الملح الصخري كمزيل للرطوبة لامتصاص الرطوبة.

الحفاظ على مستوى الرطوبة منخفضًا في منزلك إلى حوالي 30-60٪ أمرًا مهمًا لصحتك وراحتك، مستويات الرطوبة التي تزيد عن 80٪ مثالية لنمو البكتيريا والفطريات. تنتشر جراثيم العفن والفطريات في جميع أنحاء المنزل ويمكن أن تكون ضارة بالتنفس ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية وأمراض الرئة.



يمكن أن يكون استخدام الملح الصخري لتجميع الرطوبة في الهواء خطوة جيدة لمنع تراكم الرطوبة. ضع الملح ببساطة في وعاء به ثقوب مثقوبة في القاع ، كبيرة بما يكفي لتصريف المياه من خلالها ، لكنها صغيرة بما يكفي لإيقاف أي ملح وضعه داخل وعاء آخر حيث يمكن أن يتجمع الماء ، وتأكد من أن الملح لا يلمس الماء في القاع.

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2. صودا الخبز تزيل العفنيمكن أن يبدأ العفن الفطري في النمو في مناطق رطبة وعديمة التهوية في منازلنا ، مثل الحمامات والأقبية وحول النوافذ..لإزالة العفن، مزيج 1 كوب من صودا الخبز مع الماء في زجاجة رذاذ، رش الخليط على العفن واتركه لمدة 5 دقائق، افركيها بإسفنجة أو فرشاة واتركيها تجف تمامًا. كرر عدة مرات حسب الضرورة.3. معجون الأسنان ينظف الأحواض الخزفية الملطخةيمكن أن تكون هذه النصيحة مفيدة عندما لا يكون لديك وقت للذهاب إلى المتجر للحصول على نظافة أكثر، كل ما تحتاجه هو القليل من معجون الأسنان الأبيض العادي (وليس الجل) لجعل حوض حمامك يلمع. استخدم اسفنجة مبللة لتنظيفها.نظرًا لأن معجون الأسنان مادة كاشطة معتدلة تُستخدم لإزالة البلاك من أسناننا ، فيمكنه فعل المعجزات في التنظيف في المرة القادمة التي تسقط فيها بعضًا منها في الحوض ، يمكنك تنظيفها سريعًا على الفور ، بدلًا من غسلها في البالوعة.4. تنظيف فتحات شطف المرحاض يجعل الشطف أقوىبمرور الوقت يمكن أن تبدأ مراحيضنا في التدفق ببطء وبشكل غير فعال.. إذا حدث هذا فيمكن سد الثقوب الموجودة أسفل الحافة بالمعادن، تحقق من الثقوب بمرآة صغيرة واستخدم شماعة معطف مثنية لكز الطرف في الثقوب وإزالة أي رواسب.5. تمنع الأربطة المطاطية المراوح من الاهتزازإذا كانت البراغي التي تربط الكرة الأرضية الخفيفة بالمروحة مفكوكة أو خشخشة أو همهمة ، فيمكنك تثبيتها في مكانها باستخدام شريط مطاطي، ما عليك سوى تمرير الشريط حول عنق الكرة الأرضية المضيئة ، حيث تمسكها البراغي سيمنع هذا البراغي من الارتخاء بمرور الوقت وسيخفف أي ضوضاء.6. إضاءة عود عود ثقاب يغطي روائح الحمام.بعد استخدام الحمام ، يمكن لإضاءة المباراة أن تحيد الروائح القوية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا لم يكن لديك نافذة أو نظام تهوية لنشر الروائح، ينتج عن عود الثقاب ثاني أكسيد الكبريت الذي تكون رائحته أقوى من روائح ميثيل مركابتان التي ننتجها بعد الذهاب إلى المرحاض. ثاني أكسيد الكبريت ذو رائحة أفضل بكثير ويخفي الروائح غير المرغوب فيها!7. الخل يفتح الصنابيرعندما يبدأ الصنبور في فقد الضغط أو الرذاذ على جانب واحد ، فقد يكون ذلك بسبب تراكم الأوساخ يمكن أن يتم حظر شاشة التهوية ، ذلك الغطاء الشبكي الصغير الموجود على طرف صنبور المياه بمرور الوقت.. و لتنظيفه كل ما عليك فعله هو إزالة جهاز التهوية ونقعه في الخل قبل فركه بفرشاة أسنان، لا تنس تغطية فتحة التصريف قبل البدء حتى لا تفقد أي شيء في البالوعة!8. ثقب في سلة المهملات يجعل من السهل إزالة الكيس.اصنع ثقبًا صغيرًا في جانب سلة المهملات بحيث يكون من الأسهل إخراج الكيس عندما تذهب لتغييره، سيؤدي ذلك إلى كسر الختم الذي يشبه الفراغ والذي قد يجعل من الصعب أحيانًا سحب الأكياس، لا يجب أن يكون الثقب كبيرًا ، بل يجب أن يكون كبيرًا بما يكفي لتمرير الهواء من خلاله.