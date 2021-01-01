كب كيك و كوكيز وبراونيز.. 3 وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس



وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس

يحرص الكثير من الأشخاص على إعداد الأطعمة و الحلويات التي تساعدهم في الأحتفال بالكريسماس و تضفي نوع من البهجة على المنزل و إدخال االفرحة على إطفالهم.



لذا نقدم لم من خلال هذا التقرير مجموعة من الحلويات المتنوعة و الوصفات السهلة لـ حلويات الكريسماس..



-كوكيز

طريقة عمل كوكيز الكريسماس من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

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مقادير كوكيز الكريسماس2 كوب دقيق2 كوب شوكولاتة حبيبات ملونة1 كوب زبدةثلاثة أرباع كوب سكر2 بيض1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا2 ملعقة صغيرة فانيليا1 ملعقة صغيرة ملحلون طعام جيل أحمر وأخضرسكر ملون أحمر وأخضرطريقة تحضير كوكيز الكريسماس-في العجان تخفق الزبدة ثم يضاف البيض والفانيليا ثم يضاف السكر مع استمرار الخفق-ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر وملح ثم تقسم العجينة وتلون كل عجينة بلون أحمر وأخضر وأحمر-ثم يشكل بقطاعة على شكل شجرة الكريسماس وعصا بابا نويل على حسب الرغبة-ثم يوضع على صاج مبطن بورق زبدة ويدخل الفرن حتى تمام النضج-براونيزطريقة عمل براونيز شجرة الكريسماس من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..مقادير براونيز شجرة الكريسماسنصف كوب زبدة1 كوب سكر بودرة1 ملعقة صغيرة فانيليا2 بيضنصف كوب دقيقنصف كوب كاكاوملعقة صغيرة بيكنج صودارشة ملح2 كوب شوكولاتة غامقة قطع-للزينةكريمة مخفوقة خضراءسبرينكلزطريقة تحضير براونيز شجرة الكريسماس-يخفق السكر مع الزبدة في العجان حتى يذوب تماما-يخلط الدقيق مع الكاكاو ورشة الملح و البيكنج صودا-يخفق البيض مع الفانيليا ثم يضاف إلى العجان-يضاف الخليط الجاف إلى العجان حتى تتجانس المكونات-يرفع الخليط وتضاف إليه قطع الشوكولاتة ثم يرفع في صينية الفرن-يدخل الفرن لمدة 15 دقيقة- ثم يترك ليبرد-ويزين بالكريمة والسبرينكلز-ويقدم باردا-كب كيكطريقة عمل كب كيك الكريسماس من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..مقادير كب كيك الكريسماسكوب زبدة درجة حرارة الغرفة1 و نصف كوب دقيقملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة بيكنج بودرثلاثة أرباع كوب سكر2 بيضةنصف كوب لبنملعقة صغيرة فانيليا سائلة-للزينةكريمة زبدة أحمركريمة مخفوقةشوكولاتة ملونةشوكولاتة مذوبةطريقة تحضير كب كيك الكريسماس-لعمل الكب كيك: تخفق الزبدة مع السكر جيدا حتى يذوب السكر باستخدام عجان كهربائي-يضاف إليها البيض والفانيليا- يخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر ويضاف إلى الخليط مع استمرار الخفق-يضاف اللبن حتى الحصول على خليط سائل ومتجانس-يصب في قوالب كب كيك مبطنة بأكواب ورق-يدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية-بعد أن ينضج يترك ليبرد-يزين بالشوكولاتة البيضاء وعليها خطوط شوكولاتة سوداء مع حبات الشوكولاتة الملونة-يزين بكريمة الزبدة الحمراء والكريمة المخفوقة-يقدم باردًا