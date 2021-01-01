كب كيك و كوكيز وبراونيز.. 3 وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس

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وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس

يحرص الكثير من الأشخاص على إعداد الأطعمة و الحلويات التي تساعدهم في الأحتفال بالكريسماس و تضفي نوع من البهجة على المنزل و إدخال االفرحة على إطفالهم.

لذا نقدم لم من خلال هذا التقرير مجموعة من الحلويات المتنوعة و الوصفات السهلة لـ حلويات الكريسماس..

-كوكيز
طريقة عمل كوكيز الكريسماس من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير كوكيز الكريسماس
2 كوب دقيق
2 كوب شوكولاتة حبيبات ملونة
1 كوب زبدة
ثلاثة أرباع كوب سكر
2 بيض
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة ملح
لون طعام جيل أحمر وأخضر
سكر ملون أحمر وأخضر

طريقة تحضير كوكيز الكريسماس

-في العجان تخفق الزبدة ثم يضاف البيض والفانيليا ثم يضاف السكر مع استمرار الخفق
-ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر وملح ثم تقسم العجينة وتلون كل عجينة بلون أحمر وأخضر وأحمر
-ثم يشكل بقطاعة على شكل شجرة الكريسماس وعصا بابا نويل على حسب الرغبة
-ثم يوضع على صاج مبطن بورق زبدة ويدخل الفرن حتى تمام النضج

-براونيز
طريقة عمل براونيز شجرة الكريسماس من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..
مقادير براونيز شجرة الكريسماس
نصف كوب زبدة
1 كوب سكر بودرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 بيض
نصف كوب دقيق
نصف كوب كاكاو
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
2 كوب شوكولاتة غامقة قطع

-للزينة
كريمة مخفوقة خضراء
سبرينكلز

طريقة تحضير براونيز شجرة الكريسماس

-يخفق السكر مع الزبدة في العجان حتى يذوب تماما
-يخلط الدقيق مع الكاكاو ورشة الملح و البيكنج صودا
-يخفق البيض مع الفانيليا ثم يضاف إلى العجان
-يضاف الخليط الجاف إلى العجان حتى تتجانس المكونات
-يرفع الخليط وتضاف إليه قطع الشوكولاتة ثم يرفع في صينية الفرن
-يدخل الفرن لمدة 15 دقيقة
- ثم يترك ليبرد
-ويزين بالكريمة والسبرينكلز
-ويقدم باردا

-كب كيك
طريقة عمل كب كيك الكريسماس من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..

مقادير كب كيك الكريسماس
كوب زبدة درجة حرارة الغرفة
1 و نصف كوب دقيق
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ثلاثة أرباع كوب سكر
2 بيضة
نصف كوب لبن
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

-للزينة
كريمة زبدة أحمر
كريمة مخفوقة
شوكولاتة ملونة
شوكولاتة مذوبة

طريقة تحضير كب كيك الكريسماس

-لعمل الكب كيك: تخفق الزبدة مع السكر جيدا حتى يذوب السكر باستخدام عجان كهربائي
-يضاف إليها البيض والفانيليا

- يخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر ويضاف إلى الخليط مع استمرار الخفق
-يضاف اللبن حتى الحصول على خليط سائل ومتجانس

-يصب في قوالب كب كيك مبطنة بأكواب ورق
-يدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية

-بعد أن ينضج يترك ليبرد
-يزين بالشوكولاتة البيضاء وعليها خطوط شوكولاتة سوداء مع حبات الشوكولاتة الملونة
-يزين بكريمة الزبدة الحمراء والكريمة المخفوقة
-يقدم باردًا

المصدر: elbalad

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