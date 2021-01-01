بالأدوية والأعشاب ..طريقة علاج عين السمكة



علاج عين السمكة علاج عين السمكة

يبحث الكثير من الناس عن طريقة علاج عين السمكة لأنها من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التى لا تزول بسرعة وتعيق الحركة وتشوه شكل اليد حال ظهورها، ونفس الأمر بالنسبة للقدم وكلما تأخر المريض فى علاجها كلما كان الأمر أكثر صعوبة.



نقدم لكم طريقة علاج عين السمكة في اليد والقدم سواء بالادوية أو بالاعشاب.



طريقة علاج عين السمكة باليد

وفقًا للخبراء الطبيين ، يمكن أن تختفي الثآليل الأخمصية من تلقاء نفسها بعد 1-2 سنوات ، كما يجب عدم استخدام العديد من الحلول التالية من قبل أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة أو مرض السكري أو غيره من الحالات الصحية الخطيرة دون طلب نصيحة الأطباء.

قد يعجبك أيضا...

يعد التجميد التقليدية المستخدمة قديما لعلاج عين السمكة فى اليد ويعتقد كثيرون أنها فعالة بينما يرى البعض أن شراء المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية خيار جيد للقيام بذلك بنفسك في المنزل خاصة انه يأتى معها ارشادات بسيطة .ووجد البعض أن طريقة التجميد يجب أن تطبق من مرة إلى 5 مرات فى الأسبوع وتعد هذه الطريقة سريعة نسبيًا في علاج عين السمكة باليد مقارنة بالعلاجات الأخرى.كما يلعب التقشير الكيميائي دور كبير في علاج عين السمكة باليد ، يمكنك القيام بذلك من قبل الطبيب أو يمكنك القيام بذلك في المنزل باستخدام منتجات لا تحتاج إلى وصفة طبية ومنتجات تقشير حمض الساليسيليك لعلاج الثآليل، هذه الطريقة تشبه طريقة التجميد، ولكنها تتميز بكونها أقل إيلامًا عند وضعها على القدم والجانب السلبي في هذه الطريقة أن علاج عين السمكة يستغرق وقتًا أطول، ما بين 3-6 أسابيع.أما كي الكيماويات الأخرى تتضمن استخدام الزنك أو نترات الفضة أو الكانثاريدين (المشتق من الخنافس البثور) كمرهم كأحد العلاجات الطبيعية المقترحة ويستخدم "صندوق الدخان" مع الدخان من الأوراق الطبية المحترقة، من المؤكد أنها أقل نجاحًا مثل العلاج بالتبريد أو حمض الساليسيليك ، ولكن يمكن اعتبارها طريقة علاج أولية أقل توغلًا وأكثر طبيعية.الإجراءات الجراحية وتشمل الخيارات الأكثر كثافة الكي الكهربائي أو العلاج بالليزر من قبل الطبيب، عادة ما يتم استخدام التخدير الموضعي و يعتبر هذا عادة الملاذ الأخير الأكثر تطرفًا.طريقة علاج عين السمكة بالقدماما من يبحث عن طريقة علاج عين السمكة بالقدم فيمكن تطبيق كافة الطرق المستخدمة فى علاج عين السمكة باليد، وفي حالة الذهاب للطبيب يمكنك الاختيار من بين العديد من علاجات عين السمكة حيث يركز البعض على تدميرها والجزء الآخر على تقوية جهاز المناعة حتى يزيل جسم الميكروب من القدم:• النيتروجين السائل لتجميد البثور• يوضع حمض الساليسيليك القوي بوصفة طبية في المنزل للتخلص من البثور• حمض ثلاثي كلورو أسيتيك يطبق في عيادة الطبيب• الليزر أو الجراحة لقطع البثور• المنشطات الموضعية للجهاز المناعي مثل حمض سكواريك الذي يوضع على الجلد لعدة أسابيع للمساعدة في محاربة الفيروس المسبب لعين السمكة.قد يستغرق العلاج المناعي لعين السمكة من 6 إلى 12 أسبوعًا حتى يعمل وكذلك إزالة الثآليل بالليزر أو الجراحة هو العلاج الأسرع ، ولكنه العلاج الأكثر تكلفة والأكثر تغلغلًا وقد يسبب ندبات.طريقة علاج عين السمكة بالاعشابيعتبر البعض ان الطب التقليدي " البديل " هو السبيل الأمن للتخلص من الأمراض لذا يبحث كثيرون عن طريقة علاج عين السمكة بالاعشاب لضمان عدم التعرض لاى اثار جانبية ضارة .من طرق علاج عين السمكة بالاعشاب فركها بالثوم أو وضع عجينة مصنوعة من مزيج مسحوق الخبز وزيت الخروع، أو أقراص فيتامين سي المطحونة ثم يصنع منها عجينة لتغطية عين السمكة والبعض الآخر ينقع مكان الإصابة في عصير الأناناس.يذكر أن جميع المعلومات الواردة بالتقرير استرشادية لزيادة وعى المريض ولكنها لاتغنى عن زيارة الطبيب.