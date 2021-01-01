مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط سيارة من أعلى جسر سعودي وسائقها بداخلها

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صورة الخبر: مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط سيارة من أعلى جسر سعودي وسائقها بداخلها
مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط سيارة من أعلى جسر سعودي وسائقها بداخلها

في مشهد يحبس الأنفاس، سقطت سيارة وبداخلها قائدها، من أعلى جسر الملك خالد بمدينة مكة السعودية، مسفرا هذا الحادث عن إصابة سائق السيارة المهمة بعدة إصابات شديدة، دون إلحاق أي ضرر بالمركبات الأخرى المتواجدة بمكان الحادث.

ووفقًا لصحيفة سبق السعودية، اصطدمت سيارتين إحداهما من طراز وانيت هايلوكس أعلى جسر الملك خالد،لتنحرف السيارة وتخترق السياج الحديدي للجسر، وتسقط أسفله.

وأقدمت دوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر، على انتشال السائق المصاب من داخل السيارة، ونقله إلى مستشفى الملك فيصل، حيث تولت إدارة مرور العاصمة التحقيق في الواقعة.

وأوضحت صور نشرتها الصحيفة السعودية، شكل السيارة المدمرة، بعد سقوطها من ارتفاع كبير من الجسر، وسط تجمع وذهول المارة حول السيارة المهشمة بالكامل.

صورة الخبر: مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط سيارة من أعلى جسر سعودي وسائقها بداخلها

صورة الخبر: مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط سيارة من أعلى جسر سعودي وسائقها بداخلها

المصدر: elbalad

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