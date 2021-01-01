خاص| الزمالك يطلب رقما خياليا للموافقة على رحيل مصطفى محمد



مصطفى محمد مصطفى محمد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن اللجنة المعينة لإدارة شئون النادي قد استقرت علي تحديد المقابل المالي الخاص برحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول، للاحتراف الخارجي.



وهذا في حال وصول أي عروض، خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك اللاعب بخوض التجربة، وعدم الاستمرار داخل النادي الأبيض، خاصة وأنه تلقى وعدا من مجلس الإدارة السابق بالرحيل.



وأكد المصدر ، أن الإدارة لن توافق على رحيل المهاجم سوى بعد الحصول على 7 ملايين يورو، وهو ما يعادل نحو 134 مليون جنيه، خاصة وأنها تعد القيمة التي يستحقها اللاعب والنادي الأبيض.

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وأضاف المصدر، أنه تم عقد جلسة مع اللاعب، خلال الأيام الماضية، ومطالبته بالاستمرار مع الفريق، وغلق صفحة الاحتراف حاليا، وأن النادي لن يقف أمامه حال تلقيه عرضا مميزا، ولكن لابد وأن يكون مناسبا لقيمته.