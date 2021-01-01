ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع محمد صلاح

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صورة الخبر: محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

أكدت تقارير صحفية إسبانية إن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ مفاوضاته مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضمه في نهاية الموسم الحالي .

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن إصرار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على ضم النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لصفوف الميرنجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم الخط الأمامي خاصة في ظل استمرار غياب إيدين هازارد عن النادي الملكي.

واختتم التقرير، أن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع محمد صلاح لمعرفة رغبته في الانضمام لصفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

المصدر: elbalad

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