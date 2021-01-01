كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين يأتي هذا بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضم الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.
وكشف أيضا مصدر مقرب من اللاعب عن تلقيه اتصالات من نادي الوصل الاماراتي عن طريق حبشي وكيله لمعرفة رأيه في الانضمام للوصل في الشهر المقبل قبل إرسال عرض رسمي لنادي الزمالك.
وأضاف المصدر أن اللاعب يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير المقبل، ومن المنتظر أن يوافق على العرض المالي المقدم من الوصل حال إرساله رسميا بشرط موافقة الزمالك علي رحيله والحصول علي مقابل مادى ينعش خزينة النادى الأبيض.
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التعليقات على أحمد سيد زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك |تفاصيل
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