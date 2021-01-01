أحمد سيد زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك |تفاصيل

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صورة الخبر: أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك
أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين يأتي هذا بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضم الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وكشف أيضا مصدر مقرب من اللاعب عن تلقيه اتصالات من نادي الوصل الاماراتي عن طريق حبشي وكيله لمعرفة رأيه في الانضمام للوصل في الشهر المقبل قبل إرسال عرض رسمي لنادي الزمالك.

وأضاف المصدر أن اللاعب يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير المقبل، ومن المنتظر أن يوافق على العرض المالي المقدم من الوصل حال إرساله رسميا بشرط موافقة الزمالك علي رحيله والحصول علي مقابل مادى ينعش خزينة النادى الأبيض.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، التحدث مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم حول أسباب عدم تركيز اللاعب في المباريات الأخيرة .

مما أدى لظهور الاعب بمستوى أقل من المعروف عنه، وطلب باتشيكو من زيزو ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التى تلقاها مؤخرا بصورة شفهية.

وأكد زيزو للمدير الفني أنه يركز مع الفريق ومستواه فى ثبات ولا يشغل تفكيره بأى عروض خلال الفترة الحالة، وأنه يصب كل تركيزه مع مشوار الفريق فى الدورى والبطولة الأفريقية.

المصدر: elbalad

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