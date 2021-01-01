هتختفي على طول.. 3 حلول بسيطة للتخلص من الكدمات

تعرضنا جميعًا لمشاكل الكدمات المزعجة، كما نعلم أنها تأخذ بعض الوقت حتى تُشفى، ولكن توجد بعض الطرق لتسريع عملية التعافي ولإخفاء الكدمات، ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الكدمات في وقت قصير.
ضع ثلجًا على موضع الكدمة، سيساعد الثلج على تقليص أوردة الدم المصابة ويحول دون تضخم الكدمة.
تناول أطعمة غنية بفيتامين ج ومركبات الفلافونويد، ستساعد تلك الفيتامينات على تجديد الكولاجين في الجسم، والذي يعمل على تقوية الأوردة الدموية.
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