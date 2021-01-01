قال الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، إن الكلية قررت الاعتماد على التعليم عن بعد، وأوقفت المحاضرات فى الكلية ابتداء من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، على أن تعود الدراسة داخل قاعة المحاضرات ومعامل الكلية يوم الثلاثاء المقبل.
وصرح الدكتور "الجارحي" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بأن الكلية سوف تقوم بحملة تطهير وتعقيم كامل الكلية فى هذه الفترة للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس.
وشدد عميد كلية الهندسة بحلوان على الطلاب ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وعدم خلعها أثناء فترة اليوم الدراسي وفى قاعة المحاضرات ومدرجات الجامعة.
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التعليقات على هندسة حلوان توقف الدراسة داخل الكلية بعد وفاة طالب بكورونا
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