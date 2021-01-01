

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020

ارتفع سعر الدولار واليورو والإسترليني، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.



وحسب موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.



والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك في مصر.

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وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه، فيما استقرت أسعار العملات العربية.واستقر متوسط سعر الدولار في البنوك عند 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "العين الإخبارية"، على الأسعار في 29 بنكا.أعلى سعر للدولاروسجل سعر صرف الدولار أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، في 11 بنكا منها الكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وعودة، وقناة السويس.فيما ارتفع الدولار في بنكي الأهلي ومصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.تثبيت أسعار الفائدةوبالأمس، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.أسعار اليورو والإسترلينيوارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 19.08 جنيه للشراء و 20.19 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، أمس حسب موقع البنك المركزي المصري.كما زاد الجنيه الإسترليني إلى 21.25 جنيه للشراء و21.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.99 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، أمس.أسعار الريال والدرهم والديناروعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.171 جنيه للشراء و 4.198 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع، أمس.واستقر سعر الدينار الكويتي عند 51.18 جنيه للشراء، و 51.64 جنيه للبيع.وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.وأضاف البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.