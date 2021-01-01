

الرياض من أفضل 20 مدينة في التكنولوجيا المالية عالميا الرياض من أفضل 20 مدينة في التكنولوجيا المالية عالميا

قال تقرير دولي، أصدرته منظمة الأبحاث “ستارتاب جينوم” Startup Genome، عن عام 2020، أن العاصمة السعودية الرياض هي واحدة من أفضل 20 مدينة في مجال التكنولوجيا المالية.



وحللت الشركة عشرات البلدان والمدن حول العالم بناء على عوامل عديدة، منها التمويل والموهبة والتركيز، فضلا عن تأثير صناع السياسات والمؤسسين في النظام البيئي.



وأشاد التقرير بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووصفت سكانهما بالأكثر حماسا لتبني التكنولوجيا الجديدة مقارنة بالأوروبيين والأمريكيين.

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وشهدت المملكة العربية السعودية تحولا رقميا نحو التجارة الإلكترونية والتعلم عبر الإنترنت والعمل عن بعد، وحقق قطاع التكنولوجيا المالية بها نموا بنحو 3 أضعاف خلال فترة التحول، حيث تدفقت المزيد من الأموال نحو الخدمات عبر الإنترنت وتصاعد الطلب على الائتمان عبر الإنترنت.بالإضافة إلى ذلك، شهدت السعودية دعما قويا لشركات الخدمات اللوجستية التي تتخذ المملكة مقرا لها، والتي تلقت 65% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في 2020، كما مول البنك المركزي السعودي والهيئة السعودية للأسواق المالية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بقوة.وضمت قائمة شركة Startup Genome للتكنولوجيا المالية مدن الرياض والبحرين من الشرق الأوسط، والتي تصدرتها نيويورك ولندن وسنغافورة وبكين.