هل يوجد رسوم على إسقاط السيارة؟ “المرور” يجيب

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صورة الخبر: هل يوجد رسوم على إسقاط السيارة؟ “المرور” يجيب
هل يوجد رسوم على إسقاط السيارة؟ “المرور” يجيب

تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن وجود رسوم على إسقاط السيارة.

وتساءل المتابع قائلاً بأن لديه سيارة يرغب في أن يسقط لوحتها، متسائلًا عن الرسوم، لترد إدارة المرور موضحة بأنه لا توجد رسوم على إسقاط السيارة (التشليح)، وجاء بالتغريدة: “ﻻ تحصيل رسوم على إسقاط المركبة تشليح؛ ولكن يجب أن تكون رخصة السير سارية المفعول”.

وتجدر الإشارة إلى أنه يلزم أن تكون الاستمارة سارية الصلاحية مع ضرورة تسديد جميع الرسوم المستحقة والمتأخرة، وذلك حتى يتمكن صاحب السيارة من إسقاطها.

المصدر: المربع نت

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