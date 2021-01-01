

تعرف على نصائح الخبراء قبل اختيار بطارية السيارة الكهربائية؟ تعرف على نصائح الخبراء قبل اختيار بطارية السيارة الكهربائية؟

تقدم العديد من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية خيارات مختلفة للبطاريات من حيث الحجم والسعة.



وينصح خبراء نادي السيارات ADAC الألماني عند شراء سيارة كهربائية باختيار البطاريات الكبيرة قدر الإمكان.



وأوضح الخبراء، أنه كلما كانت البطارية أكبر، كانت قدرة الشحن السريع أفضل، وزاد مدى السير والعمر الافتراضي، فضلا عن أن البطارية الأكبر مفيدة بشكل خاص للمسافات الطويلة، خاصة عند نقص تقنيات الشحن.

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أما إذا كانت السيارة مخصصة للمسافات القصيرة فقط، فيفضل حينئذ اختيار البطارية صغيرة السعة لقلة استهلاك التيار.