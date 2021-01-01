تعرف على نصائح الخبراء قبل اختيار بطارية السيارة الكهربائية؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعرف على نصائح الخبراء قبل اختيار بطارية السيارة الكهربائية؟

صورة الخبر: تعرف على نصائح الخبراء قبل اختيار بطارية السيارة الكهربائية؟
تعرف على نصائح الخبراء قبل اختيار بطارية السيارة الكهربائية؟

تقدم العديد من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية خيارات مختلفة للبطاريات من حيث الحجم والسعة.

وينصح خبراء نادي السيارات ADAC الألماني عند شراء سيارة كهربائية باختيار البطاريات الكبيرة قدر الإمكان.

وأوضح الخبراء، أنه كلما كانت البطارية أكبر، كانت قدرة الشحن السريع أفضل، وزاد مدى السير والعمر الافتراضي، فضلا عن أن البطارية الأكبر مفيدة بشكل خاص للمسافات الطويلة، خاصة عند نقص تقنيات الشحن.

أما إذا كانت السيارة مخصصة للمسافات القصيرة فقط، فيفضل حينئذ اختيار البطارية صغيرة السعة لقلة استهلاك التيار.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على نصائح الخبراء قبل اختيار بطارية السيارة الكهربائية؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8232

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager