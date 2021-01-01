

خفض أسعار الفائدة على أكبر عائد لشهادات الاستثمار في هذه البنوك خفض أسعار الفائدة على أكبر عائد لشهادات الاستثمار في هذه البنوك

أكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن «لجنة الكو» في بنك مصر قررت تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية الثابتة «شهادة القمة» ومدتها 3 سنوات ويصرف عوائدها شهريا.



وقال نائب رئيس بنك مصر، إنه تقرر تخفيض أسعار الفائدة على شهادة القمة بنسبة 1% لتنخفض من 12% إلى 11% سنويا ويصرف عوائدها بشكل شهري، موضحا أنه تقرر إلغاء الشهادة ذات العائد الربع سنوي.





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وأوضح عاكف المغربي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الشهادة ذات العائد المتغير تقرر تثبيتها تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخاص بتثبيت أسعار الفائدة.ويطبق سعر الفائدة الجديد، على الشهادات المشتراه الجديدة اعتبارًا من الأحد 27 ديسمبر، بينما تظل أسعار الفائدة كما هي للشهادات التي تم شراؤها من قبل قرار لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر.من ناحية أخرى، أكد البنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت، تخفيض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية الثابتة ومدتها 3 سنوات.وأوضح البنك الأهلي المصري، أتت تقرر تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية الثلاثية بنسبة 1% لتنخفض من 12% لتصبح 11% سنويا ويصرف عائدها شهريا.وقرر البنك الأهلي المصري، التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية الثلاثية -مدتها 3 سنوات- ويصرف عائدها كل 3 شهور.ويطبق سعر الفائدة الجديد، على الشهادة البلاتينية المشتراه الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 27 ديسمبر، بينما تظل أسعار الفائدة كما هي للشهادات التي تم شراؤها من قبل قرار لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري اليوم.وقرر البنك الأهلي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، تماشيًا مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بتثبيت أسعار الإيداع والإقراض دون تغيير.والشهادة ذات العائد المتغير، مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor ) بزيادة 0.25% ويتم تطبيق سعر العائد الجديد، من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.وتعد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير، أحد أهم الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء، وتختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر، ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا، وحسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال.وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري، اليوم الخميس 24 ديسمبر، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع لها خلال العام الجاري.وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنها قررت الإبقاء على كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.25 ٪، و9.25 ٪، و 8.75٪ على الترتيب.كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعر كل من الائتمان والخصم عند 8.75٪.