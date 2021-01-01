

تجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين بهذه الطرق تجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين بهذه الطرق

يتعرض المقلعين عن التدخين إلى الإصابة بزيادة الوزن الملحوظ والذي يحدث نتيجة توقف مادة النيكوتين في الجسم التي كانت تعمل على تقليل الشهية، لذا هناك عدَة خُطوات يمكن أن تساعد على الابتعاد عن التدخين، وتجنب زيادة الوزن.



استخدام المنتَجات بديلة النيكوتين:



يُمكن استخدام بعض البدائل للنيكوتين، كالعلكة، ولصقات النيكوتين، إذ تساعد هذه المنتَجات على الإقلاع عن التدخين، كما أشارت الدراسات إلى قُدرتها على تجنب زيادة الوزن؛ إذ إنها تقلِل من الرَغبة في النيكوتين، وبالتالي تقلِل من الحاجة إلى زيادة تناول الوجبات الخفيفة؛ للتخلص من الرَغبة في التدخين.

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الحرص على الانشغال خلال استراحة التدخين:قد يميل الكثير من الناس إلى تناول الطعام خلال الوقت الذي كانوا معتادين فيه على التدخين؛ ولذلك فإنَ من الأفضل الانشغال بشيء ما، كممارَسة الألعاب على الهاتف، أو مَضغ العلكة، أو ممارَسة بعض التمارين الرياضيّة.تناوُل الطعام بحِكمة:تجب أولاً معرفة ما إذا كان الشخص يريد تناول الطعام لأنَه جائع، أو لتجنب الرَغبة في التدخين؛ حيث إنَ هذه الرَغبة لا تستمر سوى فترةٍ قصيرة لا تتجاوز 5-10 دقائق؛ ولذلك يمكن الانشغال بشيءٍ آخر بدلاً من الطعام، إلا أنه في حال كان الشخص جائعاً، فإنّه يُنصَح بعدم تناوُل الطعام أمام التلفاز، وأن يكون تركيزه على المَضْغ، والطعام الذي يتناوله.ممارَسة التمارين الرياضية:تساعد التمارين الرياضية على تقليل الرغبة في تناوُل الطعام غير الصحي، والتدخين، ومن جهة أخرى فإنَ التمرين يزيد من حَرق السعرات الحرارية؛ ولذلك ينصَح الشخص بزيادة نشاطه البدني بعد الإقلاع عن التدخين، كما ينصَح الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة سابقاً بأن يتمرَنوا لفترات أطول.شراء الأطعمة الصحية:ينصح عند التسوّق بتجهيز قائمة بالأطعمة الصحية التي يحتاجها الشخص، واختيار الخضار، والفواكه، ومنتَجات الحليب قليلة الدسم، والأطعمة قليلة السعرات الحراريّة.تجنب الجوع:يؤدي الجوع الشديد إلى تناوُل كميات كبيرة من الطعام؛ ولذلك يُنصَح بتناوُل الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشَبع لفترات أطول.النوم لفترات كافية:يمكن أن يؤدي النوم لفترات غير كافية إلى زيادة الوزن.