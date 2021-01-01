

«الخردل».. «مصنع المستردة الفرعونى» يعالج آلام المفاصل والروماتيزم وأسفل الظهر وفاتح للشهية «الخردل».. «مصنع المستردة الفرعونى» يعالج آلام المفاصل والروماتيزم وأسفل الظهر وفاتح للشهية

«الخردل» ذلك النبات المستخدم عند الفراعنة، وتوارثه الأحفاد المصريون، يحتوى على الكثير من المعادن ومضادات الأكسدة، وحتى الآن تم تسجيل 40 نوعًا من بذوره أشهرها «الخردل الأبيض والأسود»، ويقول الدكتور سمير عثمان، وكيل كلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر، أستاذ مساعد العقاقير، إن الأطباء القدماء كانوا يستخدمونه لعلاج آلام الأسنان والعضلات، واستخدموا زيته للبشرة والشعر، وإن اسمه اليونانى هو«Mustum»، ومنه اشتقت كلمة «المستردة» المستخدمة فى الوجبات الغذائية من الخردل.



وأضاف: «يحتوى الخردل على الماغنسيوم والسيلينيوم والفسفور والأوميجا 3 والمنجنيز وفيتامين B1، فضلًا عن أنه يحتوى على مركبات الجلاكوسينولات، التى أثبتت الدراسات أنها تساعد على مقاومة السرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم، والحفاظ على القناة الهضمية»، مؤكدا أن استعمال أوراق الخردل بشكل منتظم فى الغذاء اليومى قد يساعد على تنظيف الجسم من السموم. وأوضح أن هناك استخدامات عديدة لبذور وزيت الخردل فى الطب الشعبى لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم، وآلام أسفل الظهر، وتقليل مضاعفات نزلات البرد والوقاية منها، كما أنه مفيد للمعدة، والقلب وفاتح للشهية، ويعالج الالتهابات، خاصة التهاب المثانة والمجارى البولية، ويساعد على إنقاص الوزن، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.



ويستخدم الزيت فى تحسين نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر، وأثبتت الدراسات الحديثة أن استخدام خلاصة الخردل مفيد فى علاج تضخم البروستاتا، ولكن ينصح باستخدامه بكميات قليلة مع البهارات، ويمنع نهائيًا أثناء الحمل والرضاعة، حيث قد يسبب الغثيان والإسهال والتقيؤ والدوخة.