الإسكان تقرر بدء حصر عقارات تتخطى عمرها الـ75 عاما للتأكد من سلامتها

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صورة الخبر: الإسكان تقرر بدء حصر عقارات تتخطى عمرها الـ75 عاما للتأكد من سلامتها
الإسكان تقرر بدء حصر عقارات تتخطى عمرها الـ75 عاما للتأكد من سلامتها

كشف الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أنه تم تشكيل لجنة لفحص العقارات التى يتخطى عمرها الـ75 عاما، لافتا إلى أن المحافظات بدأت ترسل حصرا لهذه العقارات تمهيدا لفحصها والتأكد من سلامتها الإنشائية.

وأضاف الدكتور رأفت شميس، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا توجد إحصائيات رسمية بالعقارات الآيلة للسقوط، وهو ما جعل الجهاز يقرر حصر العقارا التي تتخطى الـ75 عاما.

وكانت هناك إحصائيات غير رسمية تؤكد أن هناك ما يقرب من 90 ألف منزل آيل للسقوط صدر بحقه قرار إزالة، فيما تبلغ نسبة العقارات ذات الخطورة الشديدة منها نسبة 15% من عدد هذه المبانى.

وأوضح الدكتور رأفت شميس أن الأحوزة العمرانية التى تمت إضافتها للمدن والقرى كانت كفيلة لاستيعاب الزيادة السكانية لعام 2030، ولكن نظرا لغياب الرقابة تسببت فى البناء العشوائى والمخالفات بصورة كبيرة، ما أدى لهذه الكارثة التى تسعى الحكومة الحالية لحلها من خلال الاشتراطات الجديدة للبناء.

المصدر: اليوم السابع

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