

أسعار اللحوم البلدى اليوم تسجل 110 - 130 جنيها جنيها للكيلو أسعار اللحوم البلدى اليوم تسجل 110 - 130 جنيها جنيها للكيلو

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 25-12-2020 تشهد استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت. وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.



جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، واصلت عمل حملات مرورية مكثفة على جميع مجازر لحوم حكومى وخاص، الهدف منها ضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل، بالإضافة إلى شن حملات تفتيشية على أسواق اللحوم تأكيد على سلامة المعروض .



وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك حملات مكثفة على مجازر اللحوم لضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالإضافة الى حملات تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.