بيان لمحافظة شمال سيناء يعلن تفاصيل انفجار خط الغاز غرب العريش

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بيان لمحافظة شمال سيناء يعلن تفاصيل انفجار خط الغاز غرب العريش

أعلنت محافظة شمال سيناء تعرض خط الغاز الرئيسى المغذى لمدينة العريش لعملية تفجير، مساء اليوم الخميس، فى منطقة سبيكة غرب مدينة العريش

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى بيان له منذ قليل، أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش.

وأكد محافظ شمال سيناء إن التفجير لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء، مشيرا إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" فور وقوع الانفجار، والتى قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق، مؤكدًا على عدم وجود خسائر بشرية .

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق فى تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير.

المصدر: youm7

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