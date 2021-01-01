بدون أدوية وداعا لمشاكل الهضم بهذه الحيل



مشاكل الهضم مشاكل الهضم

أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى فهى تعد الأكثر غنى بالألياف التى تحارب الإمساك وتساعد على التغلب على مشاكل الهضم إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع برايت سايد.



- العدس

العدس من البقول الرخيصة جدًا ومن أكثر الأطعمة المغذية فهو غني جدًا بالبروتين ومحمل بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.



محتوى الألياف فيه: 13.1 جرام لكل كوب من العدس المطبوخ ، أو 7.3 جرام لكل 100 جرام

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- الفاصولياالفاصوليا هي نوع شائع من البقوليات. مثل البقوليات الأخرى ، فهي محملة بالبروتين النباتي ومختلف العناصر الغذائية.محتوى الألياف فيه: 12.2 جرام لكل كوب من الفاصوليا المطبوخة ، أو 6.8 لكل 100 جرام- البازلاء (8.3 جرام).تعد البازلاء من أكثر الخصراوات غنى بالألياف محتوى الألياف فيه: 16.3 جرام لكل كوب من البازلاء المطبوخة ، أو 8.3 لكل 100 جرام- الحمص (7 جرام).و الحمص هو نوع آخر من البقول التي محملة المواد الغذائية، بما في ذلك المعادن والبروتين.يشكل الحمص قاعدة الحمص ، وهو من أسهل أنواع الأطعمة القابلة للدهن التي تصنعها بنفسك. يمكنك دهنها على السلطات والخضرواتمحتوى الألياف فيه: 12.5 جرام لكل كوب من الحمص المطبوخ ، أو 7.6 لكل 100 جرامالبقوليات الأخرى عالية الأليافتحتوي معظم البقوليات على نسبة عالية من البروتين والألياف والعناصر الغذائية المختلفة. عندما يتم إعدادها بشكل صحيح ، فهي من بين أرخص مصادر التغذية الجيدة في العالم .تشمل البقوليات الأخرى الغنية بالألياف ما يلي:- الكينوا (2.8 جرام).إنها محملة بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك البروتين والمغنيسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدةمحتوى الألياف فيه: 5.2 جرام لكل كوب من الكينوا المطبوخة ، أو 2.8 لكل 100 جرام- الشوفان (10.1 جرام).الشوفان من بين أصح أطعمة الحبوب على هذا الكوكب. إنها غنية جدًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.تحتوي على ألياف قوية قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان ، والتي لها آثار مفيدة كبيرة على مستويات السكر في الدم والكوليسترولأصبح الشوفان بين عشية وضحاها عنصرًا أساسيًا في أفكار الإفطار السهلة.محتوى الألياف فيه: 16.5 جرام لكل كوب من الشوفان الخام ، أو10.1 جرام لكل 100 جرام