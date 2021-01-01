

لراغبي الحصول على منحة في ألمانيا.. تفاصيل لراغبي الحصول على منحة في ألمانيا.. تفاصيل

يسعى العديد سنويا لـ الحصول على منحة في المانيا فيتسألوا حول كيفية التقديم لـ منح المانيا لطلاب الثانوية العامة، وذلك يعود إلى أن المانيا تعد من أقلّ الدول من حيث تكاليف الدراسية.



الحصول على منحة في المانيا مجانا



ويوجد الكثيرين لا يعلمون أنه يمكنهم الحصول على منحة في المانيا مجانا، بينما الدراسة في في الجامعات الحكومية في ألمانيا مجانية، الأمر الذي يجعلها وجهة للكثير من الطلاب الدوليين.

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ولـ الحصول على منحة في المانيا تقدم الحكومة الألمانية ، في مختلف البرامج الدراسية خاصة تخصصات التكنولوجيا والهندسة، وذلك لمجموعة واسعة من المنح الدراسية للطلاّب الدوليين حيث يتم تمويل تكاليف إقامتهم أثناء الدراسة هناك.منح دراسية في ألمانيا 2020وذلك لأن فضلًا منح دراسية في ألمانيا 2020 والتي تعد واحدة من أقوى الدول لما بها من مختلف البرامج الدراسية خاصة تخصصات التكنولوجيا والهندسة، كما تقدّم الحكومة الألمانية وكذلك الجامعات الألمانية الكبرى عدد كبير من المنح الدراسية للطلاّب الدوليين لتمويل تكاليف إقامتهم أثناء الدراسة هناك.وللحصول على منحة في المانيا يشمل الأمر الذي يجعل من الدراسة في ألمانيا تجربة فريدة من نوعها، وذلك خاصة للطلاب الذين يدرسون في المدن الكبرى، مثل ميونخ أو برلين، وهنالك العديد من الخيارات أمام الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية مجانية في المانيا 2020/2021، ويمكن تصنيف هذه المنح إلى المنح الحكومة الألمانية، والمنح غير الحكومية.وبالرغم من توافر عدد هائل من المنح الدراسية إلى ألمانيا سواءً كانت منح بكالوريوس، ماجستير أو منح دكتوراه، وكون هذه المنح لا تستهدف برنامجا معينًا فتعد استطاعة الطلاب الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراة أو الباحثين عن منح لتخصصات الطب والهندسة التقديم لمنح الحكومة الألمانية والتي تشمل بشكل رئيس منح داد DAAD ومنح ايراسموس بلس للدراسة في ألمانيا +Erasmus. 1- الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD.اقرأ ايضا:الموجة الثانية من كورونا.. بتكليف من مجلس الوزراء إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعيةوتقدّم الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، التي تعرف اختصارًا بـ DAAD، لـ الحصول على منحة في المانيا، حيث أن عدد كبير من المنح الدراسية للطلاب الدوليين وذلك للراغبين في الحصول على منحة في المانيا، حيث يتم ذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة وتصفح قاعدة بيناتها لإيجاد المنحة المناسبة التي تتلائم مع مستواهم الدراسي وبلد إقامتهم وتخصصاتهم.كما يمكن أيضا الإطّلاع على منح DAAD والتي تقوم بنشرها منصّة فرصة والتي تستهدف الطلاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص. إيراسموس+ / +Erasmus برنامج +Erasmus ويعد البرنامج هو أحد برامج الاتحاد الأوروبي والذي تمّ تطويره لدعم مختلف الأنشطة الأكاديمية بين الأشخاص في أوروبا، وشكل أخص الشباب.منح دراسية مجانية في المانيا 2020/2021كما أنه الحصول على منحة في المانيا هناك منح مخصصة لطلاّب الهندسة أو الطب أو غيرها من التخصصات وفيما يلي نذكر أهمّ هذه المنح وشروط التقديم لها، منح هاينرش بول Heinrich Boll Scholarships والتي تقدّم مؤسسة هاينرش بول السياسية التابعة لحزب الخضر الألماني عددًا من المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدكتوراه للطلاّب من خارج ألمانيا.بينما الحصول على منحة في المانيا فهناك عدد من المنح المخصصة لطلاّب الهندسة أو الطب أو غيرها من التخصصات ومن أهمّ هذه المنح وشروط التقديم لها، منح هاينرش بول Heinrich Boll Scholarships وحيث تقدّم مؤسسة هاينرش بول السياسية والتي تتبع لحزب الخضر الألماني عددًا من المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدكتوراه للطلاّب الذين هم من خارج ألمانيا.