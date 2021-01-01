قال الشيخ ياسر أحمد، الداعية الإسلامي، إن الإمام السيوطى، كان يقول من أنكر المجاز فقد أنكر شطر الحسن فى القرآن، لافتا إلى أن القرآن نزل بلغة العرب الذين كانوا يستخدمونه فى معظم أمورهم.
وتابع أحمد ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو لم ناخذ بالمجاز فى القران الكريم، كنا شبهنا الخالق بالمخلوق".
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن السلفيين أجانب في الفقه ولا يعرفون دلالات الكلمات والألفاظ والأحكام، ولا المجاز في اللغة ولا يعترفوا بالمجاز في القرآن الكريم، ويعانوا من ضيق أفق، منوهًا بأن المجاز في القرآن يعني صرف اللفظ عن حقيقته، فهل قول الله سبحانه وتعالى:" إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ"، فهل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقترض من العبد.
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التعليقات على داعية: لو لم نأخذ بالمجاز فى القرآن لشبهنا الخالق بالمخلوق
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