بدون جراحة.. حيل سريعة للتخلص من ألم البواسير

يعاني الكثيرون من الإصابة بالبواسير والتي تحدث نتيجة الإمساك المزمن والحمل، الوزن الزائد، وذلك لأسباب منها عوامل وراثية، ومنها ممارسة رياضة حمل الأثقال.
ووفقا لموقع بولد سكاى العتدى يمكن التخلص من الآثار المزعجة البواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.
تساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض.
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