بدون جراحة.. حيل سريعة للتخلص من ألم البواسير

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ألم البواسير

يعاني الكثيرون من الإصابة بالبواسير والتي تحدث نتيجة الإمساك المزمن والحمل، الوزن الزائد، وذلك لأسباب منها عوامل وراثية، ومنها ممارسة رياضة حمل الأثقال.


ووفقا لموقع بولد سكاى العتدى يمكن التخلص من الآثار المزعجة البواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

تساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض.

نصائح تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسير
يمكن التخلص من النصائح التي تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسير هى الاهتمام بشكل أساسي بتناول الخضراوات بكل أشكالها وبالأخص الورقية وشرب الكثير من الماء لتجنب الإمساك وتجنب الحميات التي تعتمد على البروتين بشكل اساسي تجنب تناول الدسم والدهون الضارة والحلويات والامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة.

المصدر: elbalad

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