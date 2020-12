بكوب من هذا المشروب.. احمي نفسك من التهاب المفاصل

احمي نفسك من التهاب المفاصل احمي نفسك من التهاب المفاصل

فوائد عديدة غير متوقعه لتناول ماء الليمون لصحتك فهو يحارب التهاب المفاصل والنقرس فيعد ماء الليمون مصدر محتمل لفيتامين سي ومضادات الأكسدة.



يحتوى ماء الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة فهو يساعد على التحكم في الالتهابات ويمنع أعراض التهاب المفاصل في المستقبل. يحتاج المرضى إلى فيتامين ج للحفاظ على مفاصل قوية والتعافي من الإصابات. لحسن الحظ ، وجدت الدراسات أن مرضى التهاب المفاصل الذين يستهلكون جرعات عالية من فيتامين سي يظهرون أقل ضرر يلحق بالغضاريف والأنسجة.



يعد الليمون من الثمار الغنية بفيتامين سي وحمض الستريك.

يختار بعض الناس إضافة النعناع أو شرائح الخيار إلى ماء الليمون للحصول على القليل من التغذية والنكهة الإضافية ، ويفضل البعض شرب ماء الليمون إما ساخنًا أو باردًا.ماء الليمون العديد من الفوائد الصحية المحتملة التي قد تساعد في التهاب المفاصل عند تناوله جنبًا إلى جنب مع الأدوية التى تناولتيها.في حين أن المشروب ليس علاجًا مثبتًا لأي حالة ، فإن ماء الليمون غني بفيتامين C ، والذي يسمى أيضًا حمض الأسكوربيك. يساعد هذا الفيتامين في تطوير أنسجة الجسم وتنميتها والحفاظ على جهاز المناعة لدينا.بالإضافة إلى ذلك ، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي من الجذور الحرة، وهي ذرات غير مستقرة يمكنها إتلاف الخلايا.يمكن أن تؤدي هذه الجذور الحرة إلى أمراض مثل التهاب المفاصل ، لذلك قد تساعد مستويات فيتامين سي الصحية في تقليل خطر الإصابة ببعض هذه الأمراض.كوب من ماء الليمون يحتوي على عصير ليمونة كاملة يوفر حوالي 20٪ من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي .بالإضافة إلى عصير الليمون ، تعتبر الأجزاء الأخرى من الفاكهة مفيدة أيضًا. يحتوي القشر على فيتامين سي والكالسيوم وكميات صغيرة من الألياف.فوائد أخرى لمرضى التهاب المفاصل والنقرسعندما تكون مصابًا بالتهاب المفاصل أو النقرس ، فإن أفضل ما تشربه هو مياه الليمون فهو بديلًا صحيًا عن المشروبات الغازية أو المشروبات السكرية. ما هي فعالية ماء الليمون كعلاج منزلي لأعراض التهاب المفاصل؟يوفر عصير الليمون الغني بفيتامين سي العديد من الفوائد.أولًا ، قد يمنع فيتامين سي ظهور التهاب المفاصل في المقام الأول. ووجدت دراسة أجريت عام 2004 أن الأشخاص الذين يحصلون على 40 ملغ من فيتامين C يوميا هم أكثر احتمالا كبيرا لتطوير التهاب المفاصل من هؤلاء الناس الذين يستهلكون أوصى جرعة يومية (40-65 ملغ). 6بالإضافة إلى ذلك ، يساعد فيتامين ج في تنظيم نظام المناعة الصحي. التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو حالة من أمراض المناعة الذاتية يهاجم فيها جهاز المناعة الخلايا السليمة ، مما يسبب التهاب المفاصل. مع فيتامين ج ، قد يساعد المرضى في إبطاء تقدم التهاب المفاصل الروماتويدي.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من التهاب المفاصل ، قد يقلل فيتامين ج من الألم.كشف الباحثون أن فيتامين C يعمل مثل دواء أفيوني أضعف ، مما يجعله مسكنًا فعالًا بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من آلام الهيكل العظمي أو المفاصل أو العضلات. 8