تصبح عُرضة للجراثيم .. عناصر تقومين بتخزينها بطريقة خاطئة



المناشف المناشف

8 عناصر قد تخطئين فى طريقة تخزينها في حمامك فنحن نقضي حوالي 30 دقيقة في الحمام كل يوم، ولكن لمجرد أننا نستخدم الكثير من عناصر العناية الشخصية فهناك الكثير من الأشياء يمكن أن يؤثر بعضها على صحتنا ومظهرنا إذا تم الاحتفاظ بها في بيئة رطبة وساخنة.



إليك وفقًا لموقع برايت سايد عناصر قد تضر أكثر مما تنفع، إذا احتفظت بها بالقرب من حوض الاستحمام الخاص بك.



1. قطعة صابون

أفضل طريقة لتخزين الصابون الخاص بك هو وضعه على صحن صابون به فتحات تسمح له بالجفاف خارج الحمام.

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2. فرش المكياجبمجرد الانتهاء من غسل فرشك، من الأفضل تخزينها في مكان جاف، مع وضع جانب الفرشاة لأعلى في كوب. الدافئة والهواء الرطبة في الحمام يشجع العفن والبكتيريا إلى انتشار عليها، ومثل فرشاة أسنانك، ستلتقط الجراثيم التي ستضعها لاحقًا على بشرتك.3. العطورللحفاظ على عطرك المفضل طازجًا لفترة أطول، ابحث عن خزانة أو خزانة خارج الحمام لتخزينهافيمكن أن يؤدي تخزين روائحك في الحمام إلى تدمير تركيبتها4. المناشفيجب غسل المناشف بعد 3 استخدامات وتركها تجف تمامًا قبل استخدامها مرة أخرى الدفء والرطوبة أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا، وستلتقط المناشف الجراثيم التي سننقلها لاحقًا إلى بشرتنا. من الناحية المثالية.5. شفراتحتى لو قمت بتنظيفها وتجفيفها بشكل صحيح بعد استخدامها، فإن تخزينها في بيئة حمام رطبة سيقصر من عمر ماكينة الحلاقة.6. كريمات الوجه. المكان المثالي لتخزين منتجات العناية بالبشرة هو درج جاف خارج الحمام أو الثلاجة فعندما لا يكون كريم بشرتك مغلقًا أو مغلقًا بإحكام ، فإن الهواء الرطب في الحمام يمكن أن يحفز التهيّج أو نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، وفي كل مرة تستحم فيها بالماء الساخن، يمكن أن تتسبب الحرارة في فصل المكونات7. المجوهراتالبيئة الرطبة ستجعل المجوهرات تتأكسد بشكل أسرع، مما يجعلها تفقد لمعانها وتشوهها. ما لم يكن الذهب الخالص ، فإن القطع المفضلة لديك المكونة من معادن مختلفة سوف تتفاعل بشكل أسرع في الرطوبة.8. هاتفكليس من الأفضل استخدام هاتفك أثناء وجودك في المرحاض ، كما أن أخذ هاتفك إلى الحمام ليس آمنًا أيضًا. قد يكون التمرير عبر خلاصتك أثناء النقع في الحوض أمرًا خطيرًا.