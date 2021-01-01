المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

آخر الأخبارالأسرة والطفل › المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

صورة الخبر: المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى
المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

بخطوات وطرق مختلفة يمكنك تجهيز الحواوشى بأسرع طرق ومذاق مميز أحلى من المحلات إليك 3 طرق مختلفة أختارى منها الطريقة التى تناسبك

حواوشى اللحم للشيف شربيني:

مقادير الحواوشي بلدي
لحمة مفرومة
سجق مفرومة
بهارات
بصل
ثوم
ملح فلفل اسود
فلفل حار
بقدونس
عيش بلدى
طريقة عمل الحواوشى بلدي:
- عصجي اللحمة مع البصل والثوم على النار ثم ضيفي اليها السجق ثم البهارات والبصل وملح وفلفل والبقدونس والفلفل الحار.

-ضعي خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضًا الفرن مع دهنه بالزيت ويقدم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77668

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager