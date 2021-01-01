المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

بخطوات وطرق مختلفة يمكنك تجهيز الحواوشى بأسرع طرق ومذاق مميز أحلى من المحلات إليك 3 طرق مختلفة أختارى منها الطريقة التى تناسبك
حواوشى اللحم للشيف شربيني:
مقادير الحواوشي بلدي
لحمة مفرومة
سجق مفرومة
بهارات
بصل
ثوم
ملح فلفل اسود
فلفل حار
بقدونس
عيش بلدى
طريقة عمل الحواوشى بلدي:
- عصجي اللحمة مع البصل والثوم على النار ثم ضيفي اليها السجق ثم البهارات والبصل وملح وفلفل والبقدونس والفلفل الحار.
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