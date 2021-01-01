

المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

بخطوات وطرق مختلفة يمكنك تجهيز الحواوشى بأسرع طرق ومذاق مميز أحلى من المحلات إليك 3 طرق مختلفة أختارى منها الطريقة التى تناسبك



حواوشى اللحم للشيف شربيني:



مقادير الحواوشي بلدي

لحمة مفرومة

سجق مفرومة

بهارات

بصل

ثوم

ملح فلفل اسود

فلفل حار

بقدونس

عيش بلدى

طريقة عمل الحواوشى بلدي:

- عصجي اللحمة مع البصل والثوم على النار ثم ضيفي اليها السجق ثم البهارات والبصل وملح وفلفل والبقدونس والفلفل الحار.

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-ضعي خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضًا الفرن مع دهنه بالزيت ويقدم.