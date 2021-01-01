مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، واقتراب الكريسماس لا يميل الكثير من الأشخاص للأحتفال في الخارج، ويفضلوا الحتفال في المنزل مع الأسرة، وتزيين البيت بشكل جميل.
يمكنك إحضار شجرة بسيطة، وتزيينها بالأدوات المتاحة في المنزل، ونسق تغليف الهدايا لتكمل مخطط الألوان في غرفة المعيشة الخاصة بك، تزيين باستخدام أشياء من ارتفاعات مختلفة، وابدأ بتعليق رقاقات ثلجية كبيرة الحجم ، وقم ببناء الطاولة بشمعدانات طويلة للرف ، وعلق إكليلًا مصنوعًا من أغصان الزيتون او المتاح في المنزل.
اختر الألوان غير التقليدية، بدلًا من لوحة الألوان الأحمر والأخضر النموذجية ، امزج المعادن مع العناصر القديمة ، مثل المصابيح الذهبية الصغيرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على للاحتفال في البيت.. 5 خطوات بسيطة لتزيين المنزل في الكريسماس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق