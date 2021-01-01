من المطبخ الإيطالى.. طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
بطرق سريعة ومختلفة يمكنك تجهيز اللازانيا فهي من أشهى الأكلات من المطبخ الإيطالى يمكنك عملها أحلى من المطاعم وبمذاق مميز إليك طرق مختلفة لعمل اللازانيا وبتكلفة أقل اختارى منها ما يناسبك.
لازانيا اللحم المفروم
المكونات :
1. شرائح لازانيا
2. 500 جرام لحم مفروم
3. حبتا بصل مفروم
4. حبتا ثوم مفروم
5. كوب جبنة موتزاريلا مبروشة
6. 1/2كوب جبنة بارميزان مبروشة
7. كوب صلصة طماطم
8. ملعقة كبيرة معجون طماطم
9. 100 جرام زبدة
10. ملعقة صغيرة ريحان
11. 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود
12. رشة ملح
طريقة تحضير البشاميل
1. كوب دقيق
2. 4 أكواب لبن
3. 150 جرام زبدة
4.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
5.1/2 ملعقة صغيرة ملح
طريقة عمل اللازانيا
1. يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب كل الزبد.
2. نضع الحليب تدريجيًا مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح
3. أما بالنسبة لحشوة اللازانيا، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.
4. تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا.
5. نضيف صلصة ومعجون الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج اللحمة كليًا ونرفعها من على النار.
6. نحضر صينية فرن زجاجية، ونسكب طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.
7. رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.
8. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة
لازانيا الدجاج
مقادير لازانيا الدجاج
لازانيا شرائح
خلطة بشاميل
صدور دجاج
جبنة فيتا
جبنة بارميزان
لبن
صلصة
طماطم
بصل
كريمة لباني
ثوم
زيت
ملح
فلفل أسود
زبدة
زعتر
طريقة تحضير لازانيا الدجاج والخضار بالبشاميل:
-يفرم بصل وثوم ويوضعا في طاسة بها زيت على النار مع زعتر طازج مفروم.
-تضاف قطع صدور الدجاج وملح وفلفل وكريمة لباني وقليل من الدقيق.
-يوضع جزء من البصل والثوم في طاسة أخرى على النار مع صلصة طماطم ويقلب قليلا.
-يضاف إليها الماء وتغلى مع ملح وفلفل ثم تفرد شرائح اللازانيا، ويوضع عليها الجبنة الفيتا وشريحة لازانيا أخرى.
-يوضع دقيق مع زبدة لعمل البشاميل ويحرك جيدًا، ثم يضاف لبن وكريمة لباني ويقلب ثم يرفع قبل أن يثقل قوامه.
-توضع صلصة طماطم وقليل من البشاميل في طاجن زجاجي.
-توضع شرائح اللازانيا في الطاجن وتضاف إليها جبنة ثم صوص.
-تكرر الطبقات مرة أخرى، ثم تصب صلصة الطماطم وصوص البشاميل ثم جبنة بارميزان مبشورة.
- تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج اللازانيا وتقدم.
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