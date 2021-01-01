من المطبخ الإيطالى.. طريقة عمل اللازانيا



طريقة عمل اللازانيا طريقة عمل اللازانيا

بطرق سريعة ومختلفة يمكنك تجهيز اللازانيا فهي من أشهى الأكلات من المطبخ الإيطالى يمكنك عملها أحلى من المطاعم وبمذاق مميز إليك طرق مختلفة لعمل اللازانيا وبتكلفة أقل اختارى منها ما يناسبك.



لازانيا اللحم المفروم



المكونات :

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1. شرائح لازانيا2. 500 جرام لحم مفروم3. حبتا بصل مفروم4. حبتا ثوم مفروم5. كوب جبنة موتزاريلا مبروشة6. 1/2كوب جبنة بارميزان مبروشة7. كوب صلصة طماطم8. ملعقة كبيرة معجون طماطم9. 100 جرام زبدة10. ملعقة صغيرة ريحان11. 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود12. رشة ملحطريقة تحضير البشاميل1. كوب دقيق2. 4 أكواب لبن3. 150 جرام زبدة4.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود5.1/2 ملعقة صغيرة ملحطريقة عمل اللازانيا1. يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب كل الزبد.2. نضع الحليب تدريجيًا مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح3. أما بالنسبة لحشوة اللازانيا، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.4. تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا.5. نضيف صلصة ومعجون الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج اللحمة كليًا ونرفعها من على النار.6. نحضر صينية فرن زجاجية، ونسكب طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.7. رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.8. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنةلازانيا الدجاجمقادير لازانيا الدجاجلازانيا شرائحخلطة بشاميلصدور دجاججبنة فيتاجبنة بارميزانلبنصلصةطماطمبصلكريمة لبانيثومزيتملحفلفل أسودزبدةزعترطريقة تحضير لازانيا الدجاج والخضار بالبشاميل:-يفرم بصل وثوم ويوضعا في طاسة بها زيت على النار مع زعتر طازج مفروم.-تضاف قطع صدور الدجاج وملح وفلفل وكريمة لباني وقليل من الدقيق.-يوضع جزء من البصل والثوم في طاسة أخرى على النار مع صلصة طماطم ويقلب قليلا.-يضاف إليها الماء وتغلى مع ملح وفلفل ثم تفرد شرائح اللازانيا، ويوضع عليها الجبنة الفيتا وشريحة لازانيا أخرى.-يوضع دقيق مع زبدة لعمل البشاميل ويحرك جيدًا، ثم يضاف لبن وكريمة لباني ويقلب ثم يرفع قبل أن يثقل قوامه.-توضع صلصة طماطم وقليل من البشاميل في طاجن زجاجي.-توضع شرائح اللازانيا في الطاجن وتضاف إليها جبنة ثم صوص.-تكرر الطبقات مرة أخرى، ثم تصب صلصة الطماطم وصوص البشاميل ثم جبنة بارميزان مبشورة.- تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج اللازانيا وتقدم.