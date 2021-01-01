أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 18040 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 14522 في بيانات أمس الأربعاء.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2009317 حالة.
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التعليقات على ثامن دولة في العالم.. إيطاليا تتخطى 2 مليون إصابة بـ كورونا
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