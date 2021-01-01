

في زمن كورونا.. كيف يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا في إنقاذ يوم عيد الميلاد؟ في زمن كورونا.. كيف يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا في إنقاذ يوم عيد الميلاد؟

الكثير من المظاهر الاحتفالية والتجمعات العائلية اعتاد عليها الناس على مدار سنوات خلال عطلة عيد الميلاد، إلا أن جائحة «كورونا» هذا العام، يبدو أنها ستؤثر كثيرًا في العادات المتعارف عليها خلال الأعياد.



هذا العام يشهد ظروفًا استثنائية بسبب الوباء العالمي كورونا، والذي بسببه تم تنفيذ إجراءات احترازية صارمة في جمع أنحاء العالم.





قد يعجبك أيضا...

إليك بعض النصائح المفيدة للاستفادة القصوى من التكنولوجيا خلال عيد الميلاد، كما يلي:التحدث إلى الأقارب والأصدقاء من خلال تطبيقات مكالمات الفيديو المجانية مثلا تطبيق Zoom.الألعاب عبر الانترنت التي تشمل عدد كبير من الأشخاص.الترفيه عن الأطفال باستخدام "Santa Tracker" من جوجل.مشاهدة أفلام الكريسماس معًا باستخدام تطبيقات تسمح بغرفة دردشة للمشاهدين.زيارة الحيوانات لمنزلك للترفية عن الأطفال وذلك باستخدام ميزة عناصر الواقع الافتراضي الخاصة بجوجل 3D Animals أو AR Animals، والتي تتيح لك مشاهدة واستعراض الحيوانات بحجمها الحقيقي على هاتفك بل وإضافتها لبيئتك المحيطة أيضا.