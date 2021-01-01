

وزير التموين: تشغيل جميع مراكز الخدمة المطورة خلال 2021 وزير التموين: تشغيل جميع مراكز الخدمة المطورة خلال 2021

أشاد الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بموظفات مكتب تموين شبرا الخيمة المطور، وقال أنه يعد أول مكتب في نطاق الجمهورية يكون كل من يقدم الخدمة به من السيدات، حيث يضم المكتب 14 موظفة تم تدريبهن على أحدث أنظمة الأجهزة الإلكترونية، مما يستوجب تسجيل ذلك بموسوعة التموين.



جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس مركز الخدمة المتطور بشبرا الخيمة.



وأوضح «المصلحي» أن الوزارة بدأت منذ عام ونصف العام في تنفيذ مشروع مراكز الخدمة المتطورة، بهدف التسهيل علي المواطنين.

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وذكر أنه من المستهدف اقامة ٦٠٠ مركزاً جديداً اضافة الي تطوير ١٤٠٠ مكتب تمويني علي مستوي الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٥٠%؜ من المستهدف وسيتم تشغيل كافة المراكز الجديدة خلال العام الجديد 2021 .وشدد وزير التموين على استمرار تلقى التظلمات الخاصة ببطاقات التموين مستوى المديريات، نظرا لوجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بتظلمات من قبل ولم تقبل. وانه سيتم البت في التظلمات على الفور ،على ان تقوم مديرية التموين داخل المحافظة برفعها إلى الديزان العام بوزارة التموين، ثم يقوم الديوان العام بإرسال النظام إلى المركز الرئيسى بوزارة الإنتاج الحربى.