أشاد الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بموظفات مكتب تموين شبرا الخيمة المطور، وقال أنه يعد أول مكتب في نطاق الجمهورية يكون كل من يقدم الخدمة به من السيدات، حيث يضم المكتب 14 موظفة تم تدريبهن على أحدث أنظمة الأجهزة الإلكترونية، مما يستوجب تسجيل ذلك بموسوعة التموين.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس مركز الخدمة المتطور بشبرا الخيمة.
وأوضح «المصلحي» أن الوزارة بدأت منذ عام ونصف العام في تنفيذ مشروع مراكز الخدمة المتطورة، بهدف التسهيل علي المواطنين.
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التعليقات على وزير التموين: تشغيل جميع مراكز الخدمة المطورة خلال 2021
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