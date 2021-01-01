سلمًا أو حربًا .. حفتر: لا خيار أمام الأتراك إلا مغادرة ليبيا



قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر "يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو العدو التركي" مطالبا الرئيس رجب طيب اردوغان بامر قواته للرحيل من ليبيا بسرعة



وأضاف حفتر في تصريحات نقلها موقع سكاي نيوز عربية قائلا: لا خيار أمام الأتراك إلا مغادرة ليبيا سلما أو حربا.



وتابع: الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في الأفق.