إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

تلقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك بشكل مؤقت عرضًا من إحدى شركات الإعلانات لوضع اعلاناتها في المكان الذي توضع به لافتات شكر أعضاء الجمعية العمومية والعاملين لمرتضى منصور، رئيس النادي المعزول، ومجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وذلك على البوابات المطلة على شارع 26 يوليو المواجه لمبنى الوزارة ونادي الترسانة .
وعلم "صدى البلد" أن إزالة لافتات مرتضى منصور ووضع إعلانات تجارية بدلا منها وفقا للعرض المقدم لمسئولي اللجنة القضائية سيمنح خزينة القلعة البيضاء 5 ملايين جنيه.
وتدرس اللجنة القضائية العرض الذى قدم لها خلال الأيام الماضية مع لجنة التسويق التي يترأسها خالد أحمد رفعت العرض المقدم لها من شركة الإعلانات، خاصة في ظل رغبتها في إنعاش خزينة الزمالك بأي أموال لسداد مستحقات اللاعبين وتوفير مقدم عقد فرجاني ساسي.
وتوفى صباح اليوم الخميس المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.
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