كلوب يحسم الجدل بشأن صلاح.. ويتحدث عن "مزاج" النجم المصري



محمد صلاح ويورغن كلوب محمد صلاح ويورغن كلوب

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن محمد صلاح في حالة مزاجية جيدة وسعيد في ليفربول نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.



وعبر صلاح في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية مطلع الأسبوع الجاري عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة مما عزز تكهنات وسائل إعلام بريطانية عن رغبة المهاجم في الرحيل.



وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون المتعثر يوم الأحد "نحن لا نتحدث أبدا عن عقود اللاعبين. صلاح في حالة مزاجية جيدة ويستمتع بوقته. هذا هو الشيء الأكثر أهمية.

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"كان يضحك كثيرا اليوم (خلال التدريبات). قد تشبع أمور أخرى نهم الصحفيين للكتابة عنها لكن داخليا لا يوجد فعلا ما أقوله".وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في الانتصار 7-صفر على كريستال بالاس مطلع الأسبوع وسجل هدفين بعد أن شارك بديلا ليساعد متصدر الدوري الممتاز على مواصلة مستواه الرائع.ولم يخسر ليفربول حامل اللقب في عشر مباريات في الدوري ومني مرماه بثمانية أهداف فقط منذ الخسارة 7-2 أمام أستون فيلا في أكتوبر وفاز في ثلاث من آخر أربع مباريات.وأصبح ليفربول أول فريق يقضي ثلاث فترات متتالية لعيد الميلاد متصدرا لدوري الأضواء منذ أن فعلها النادي ذاته بين 1978 و1980، لكن كلوب لن يفرط في الحماس بشأن هذا السجل.وقال كلوب "7-صفر نتيجة لا نشاهدها كثيرا. بعد مباراة بالاس خالجني شعور بأننا نجحنا في تعويض الهزيمة القاسية أمام أستون فيلا."قبل عامين لم نحقق انتصارات بعد أن كان فريقي يتصدر البطولة في عيد الميلاد. الأمر يتعلق بقوة المنافسين."نحن سعداء بالصدارة لكننا نعلم جيدا مدى صعوبة المنافسة. الصدارة جيدة ولا شيء أكثر من ذلك. إذا أردنا تحقيق أشياء مميزة يتعين علينا التركيز حتى آخر الموسم".كما أكد كلوب أن تياجو ألكانتارا المنضم قبل انطلاق الموسم ليس جاهزا للعودة أمام وست بروميتش بعد أن غاب عن آخر تسع مباريات بسبب الإصابة.وأضاف "تياجو قطع الخطوات الأولى نحو العودة إلى تدريبات الفريق."لكنه لم يتعاف تماما ولن نتعجل الدفع به".