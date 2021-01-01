5 نصائح للإقلاع عن التدخين قبل العام الجديد.. تعرف عليها

أصدرت جمعية الرئة الأمريكية نصائح جديدة للإقلاع عن التدخين قبل بدء عام 2021، وقرار الإقلاع عند التدخين من أكثر القرارات شيوعًا في بداية كل عام، حيث أبلغ أكثر من 70٪ من المدخنين عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين مع بدء العام، كما يعد التدخين عامل خطر للإصابة بمرض شديد من كورونا مما يجعل عام 2021 وقتًا أكثر ملاءمة لبدء رحلة الإقلاع عن التدخين.
نصائح جمعية الرئة الأمريكية للإقلاع عن التدخين
1- استخدم خطة ثبت أنها آمنة وفعالة في مساعدتك على الإقلاع عن التدخين نهائيًا، ويجب أن تعلم إن التحول إلى السجائر الإلكترونية لا يعني الإقلاع عن التدخين، فالسجائر الإلكترونية هي منتجات تبغ، وتحتوي على النيكوتين، ولم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أي سيجارة إلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين.
2- تعلم من التجارب السابقة، لقد حاول معظم المدخنين الإقلاع عن التدخين من قبل وأحيانًا يشعر الناس بالإحباط من التفكير في المحاولات السابقة، بدلاً من ذلك، تعامل مع هذه التجارب كخطوات على طريق النجاح في المستقبل فكر فيما ساعدك خلال تلك المحاولات وما الذي ستفعله بشكل مختلف في محاولتك التالية للإقلاع عن التدخين.
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