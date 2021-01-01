«الإفتاء» في فيديو موشن جرافيك: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم يتفق مع مكارم الأخلاق

- الإسلام أقر مبدأ العيش السلمي مع الجميع دون نظر لعقائدهم ودعا إلى ودهم والإحسان إليهم

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صورة الخبر: «الإفتاء» في فيديو موشن جرافيك: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم يتفق مع مكارم الأخلاق
«الإفتاء» في فيديو موشن جرافيك: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم يتفق مع مكارم الأخلاق

قالت دار الإفتاء إن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم أمر حث عليه الإسلام، ويتفق مع مكارم الأخلاق التي جاء بها رسول الله (ص).

وأوضحت الدار في فيديو «موشن جرافيك» أن الإسلام قد أقر مبدأ العيش السلمي مع الناس جميعًا دون نظر لعقائدهم، بل دعا إلى ودهم وصلتهم وإهدائهم وقبول الهدية منهم والإحسان إليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل.

وبيِّن الفيديو الجديد أن ميلاد الأنبياء خير وسلام للبشرية كلها، وأن الإسلام دين سلام ورحمة وبر وصلة، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}.

ووجهت الدار رسالة إلى المسلمين جميعًا في نهاية الفيديو قالت فيها: «اتبع منهج الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تترك نفسك للمتشددين والمتعصبين الذين يأخذون من الدين ما يوافق هواهم، أما من يخالف طريقهم الضيِّق فليس عند المتطرفين له أسهل من التكفير».

المصدر: المصرى اليوم

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