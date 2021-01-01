

أفضل 3 طرق للتخلص من بقع الحبر على الملابس أفضل 3 طرق للتخلص من بقع الحبر على الملابس

من الضروري تجنب فرك بقع الحبر بشدة، منعًا من انتشارها على القماش، ما يتسبَّب بتلف النسيج ويجب السرعة في تنظيف الملابس التي بها بقع الحبر والابتعاد عن المجفّف الكهربائي، مع وجود آثار لبقعة الحبر على الملابس، نظرًا إلى أنَّ ذلك يزيد من ثباتها وتعلقها بنسيج الملابس، وبالتالي تصعب إزالتها.







1. للتخلص من بقع الحبر السائل

توضع قطعة الملابس التي بها ببقع الحبر فوق قطعة قماش أخرى سميكة، ويفضَّل أن تكون هذه الأخيرة من القطن، حتَّى تتشرَّب الماء يرش القليل من الماء ومسحوق التنظيف على بقعة الحبر، وتفرك بلطف وتبلل قطعة صغيرة أخرى من القماش بالماء، ثم يضغط بها على مكان البقعة حتى تزول البقعة تدريجيا عن القماش ويغسل القماش بعدها وفق الطريقة الاعتياديَّة.

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2. للتخلص من بقع الحبر الجافتعتبر بقع الحبر الجاف أكثر صعوبة مقارنة ببقع الحبر المائي، نظرًا إلى أنَّ الأولى تَعلَق بخيوط الملابس بشدَّة، ولا تزول إلَّا بعد جهد ووقت طويل من المُحاولات المُتتالية في التنظيف. وفي هذا الإطار، توضع كميَّة كافية من مزيل الأظافر "أسيتون" على بقعة الحبر، حتى تتشبع هذه الأخيرة تمامًا ويُرشُّ القليل من مثبِّت الشعر "سبراي" على بقعة الحبر، وتُترك حتَّى تجفَّ ثمَّ تُغسل قطعة الملابس في الغسالة.3_ إزالة الحبر عن الملابس الحرير والقطن والصوفلا يجب غسل الملابس المصنوعة من الصوف أو القطن أو الحرير بمواد كيميائيَّة، منعًا من أن تُتلف أليافها ويُفضَّل استخدام البدائل الطبيعيَّة في تنظيف البقع تُخلط ملعقة من عصير الليمون الحامض مع ملعقة من منظّف الغسيل السائل ثم يوضع هذا الخليط على البقعة لعدة ساعات قبل غسلها بماء بارد.