من الضروري تجنب فرك بقع الحبر بشدة، منعًا من انتشارها على القماش، ما يتسبَّب بتلف النسيج ويجب السرعة في تنظيف الملابس التي بها بقع الحبر والابتعاد عن المجفّف الكهربائي، مع وجود آثار لبقعة الحبر على الملابس، نظرًا إلى أنَّ ذلك يزيد من ثباتها وتعلقها بنسيج الملابس، وبالتالي تصعب إزالتها.
1. للتخلص من بقع الحبر السائل
توضع قطعة الملابس التي بها ببقع الحبر فوق قطعة قماش أخرى سميكة، ويفضَّل أن تكون هذه الأخيرة من القطن، حتَّى تتشرَّب الماء يرش القليل من الماء ومسحوق التنظيف على بقعة الحبر، وتفرك بلطف وتبلل قطعة صغيرة أخرى من القماش بالماء، ثم يضغط بها على مكان البقعة حتى تزول البقعة تدريجيا عن القماش ويغسل القماش بعدها وفق الطريقة الاعتياديَّة.
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التعليقات على أفضل 3 طرق للتخلص من بقع الحبر على الملابس
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