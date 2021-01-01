

تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم بـ ٢ جنيه تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم بـ ٢ جنيه

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، تراجعا خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث تراوحت أسعار الطماطم من ما بين ٢.٠٠ و ٤.٠٠ جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.٠٠ إلى ١.٢٥ جنيه، والبصل من ٢ إلى ٤.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٥٠ جنيه، والفاصوليا ما بين ٢.٧٥ إلى ٣.٥٠ جنيه، والفلفل الرومي بـ٤ جنيهات، والثوم بـ17 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٠٠ و٢.٠٠ جنيه، ووصل البنجر إلى ٣ جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى ٤ جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى ٥ جنيه.