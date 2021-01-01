

تباين أسعار العملات اليوم الخميس.. واليورو يسجل 19.04 جنيه تباين أسعار العملات اليوم الخميس.. واليورو يسجل 19.04 جنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 24-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى لـ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، 48.48 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.53 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.



أهابت وزارة المالية بالتجار الذين شاركوا في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» المنتهية في ٢٥ نوفمبر الماضي، سرعة موافاتها بالمستندات المطلوبة لصرف مستحقاتهم مما قررته الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية.



ذكر بيان لوزارة المالية، أن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة تتضمن: رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الجسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.











ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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