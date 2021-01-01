تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة أنه تم تحويل مستشفى القصر العينى الفرنساوى بالكامل إلى مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل الزيادة الكبيرة فى اعداد المصابين.
وأضاف علم الدين، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن التجهيزات تتم منذ فترة زمنية كبيرة وتم تحويل جزء بالفعل إلى منطقة عزل لمواجهة الموجة الثانية واستقبال الحالات التى تتزايد يوما بعد يوم.
ذكر أن مستشفى الفرنساوي صرح طبي عملاق يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وبها عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطواريء وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد بها عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.
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