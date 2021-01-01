حقوق القاهرة: 5 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

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كشف مصدر مسؤول بكليه الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول .



وقال المصدر، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ستقام يوم الثلاثاء الموافق ٥ من يناير القادم وستنتهي يوم الأحد الموافق ٧ من فبراير .



وكان قد اكد صبرى السنوسى عميد كلية حقوق القاهرة ، أن كلية الحقوق تعتبر من أول كليات جامعة القاهرة التى قامت بتسجيل المحاضرات بجودة عالية ورفعها على منصة جامعة القاهرة .

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وأضاف الدكتور صبري، أن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات ، من تباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي والمدرجات.وأشار صبري، إلى أن الكلية لديها أكثر من عيادة لمساعدة الطلاب عند شعور أحد بالأعراض.ونجحت جامعة القاهرة، منذ انطلاق العام الدراسي الحالي 2020/2021، في تسيير الأوضاع الدراسية والتعليمية في الجامعات بشكل طبيعي رغم كل ما يثار بشأن مخاوف انتشار فيروس كورونا، خاصة مع الحديث عن زيادة أعداد الحالات وحلول الموجة الثانية من "كوفيد 19".