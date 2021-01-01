حقوق القاهرة: 5 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

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حقوق القاهرة

كشف مصدر مسؤول بكليه الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وقال المصدر، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ستقام يوم الثلاثاء الموافق ٥ من يناير القادم وستنتهي يوم الأحد الموافق ٧ من فبراير .

وكان قد اكد صبرى السنوسى عميد كلية حقوق القاهرة ، أن كلية الحقوق تعتبر من أول كليات جامعة القاهرة التى قامت بتسجيل المحاضرات بجودة عالية ورفعها على منصة جامعة القاهرة .

وأضاف الدكتور صبري، أن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات ، من تباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي والمدرجات.

وأشار صبري، إلى أن الكلية لديها أكثر من عيادة لمساعدة الطلاب عند شعور أحد بالأعراض.

ونجحت جامعة القاهرة، منذ انطلاق العام الدراسي الحالي 2020/2021، في تسيير الأوضاع الدراسية والتعليمية في الجامعات بشكل طبيعي رغم كل ما يثار بشأن مخاوف انتشار فيروس كورونا، خاصة مع الحديث عن زيادة أعداد الحالات وحلول الموجة الثانية من "كوفيد 19".

المصدر: elbalad

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