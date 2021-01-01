حقوق القاهرة: 5 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف مصدر مسؤول بكليه الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول .
وقال المصدر، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ستقام يوم الثلاثاء الموافق ٥ من يناير القادم وستنتهي يوم الأحد الموافق ٧ من فبراير .
وكان قد اكد صبرى السنوسى عميد كلية حقوق القاهرة ، أن كلية الحقوق تعتبر من أول كليات جامعة القاهرة التى قامت بتسجيل المحاضرات بجودة عالية ورفعها على منصة جامعة القاهرة .
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