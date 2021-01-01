

قلق بين طلاب الجامعات من إجراء الامتحانات وسط زيادة حالة كورونا.. والتعليم العالي: لا نية للتأجيل قلق بين طلاب الجامعات من إجراء الامتحانات وسط زيادة حالة كورونا.. والتعليم العالي: لا نية للتأجيل

يتخوف العديد من طلاب الجامعات من الحضور لاداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات وسط انتشار حالات كورونا وبدء الموجة الثانية من الفيروس .



حيث قالت مريم عبد الله، طالبة بكلية الحقوق، أنها تحبذ أن تكون الامتحانات إلكترونية او يتم استبدالها بابحاث نظرا للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأمر اصبح مخيف بشكل كبير مع تزايد الحالات يوميا.



وأضاف عبد الله محمود، طالب بكلية الآداب أن الامتحانات سواء كانت بحضور الطلاب او إلكترونية لن تؤثر كثيرا على الطلاب ، مشيرا إلى مرور امتحانات الميدتيرم بسلام دون انتشار الفيروس بين الطلاب الامر الذي يطمئنهم.

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وأكد محمد مجدي طالب بكلية العلوم، أن إجراء الامتحانات إلكترونيا سيكون أمانا على الطلاب ، بدلا من الحضور للجامعة وخاصة مع تزايد أعداد المصابين بكورونا، الأمر الذي اصبح مربك لجميع الطلاب .ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم تغير الوزارة شكل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، موضحا أنه لا نية لدى الوزارة لاستبدال الامتحانات بأبحاث لأي من الفرق.وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الامتحانات ستكون إما بالحضور للجامعة أو إلكترونية، مشيرا إلى أن الجامعات تتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول أو استبدالها بأبحاث، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة للعام الدراسي 2020 /2021.وأضاف "المصدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن كل جامعة ستضع جدول الامتحان الخاص بها بشكل مستقل وآليات اجراؤها وفق منظومة التعليم الهجين، حيث يتم اجراء الامتحانات في الفترة من 23 يناير 2021 وحتى 2 فبراير.وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.اقرا ايضا : استمرار تطعيم طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بالمدن الجامعية للوقاية من الالتهاب السحائيوتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.