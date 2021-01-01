ضوابط ملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن اجراءات التقدم الإلكتروني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ، وتفاصيل ملء الاستمارة الإلكترونية.
وذكر قطاع المعاهد، أنه يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد بطباعة اسم المستخدم وكلمة المرور لكل طالب ويقوم المعهد بتسليمها لجميع طلابه مع توقيع الطلاب بالاستلام والعلم.
رابط استمارة التقديم من هنا
ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الدخول الخاصة به بعد الحصول عليها من المعهد على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويقوم الطالب بكتابة البيانات المسموح بها "الاسم باللغة الإنجليزية، رقم التليفون، محافظة العنوان" ويقوم بالحفظ.
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