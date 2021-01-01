قدر الله لا يأتي إلا بخير.. رمضان عبد المعز: لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق من كورونا

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامى، إنه لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لأنه من قدر الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يتقبله ويأخذ بالأسباب الطبية والاحترازية والتباعد الاجتماعى والعزل حال الإصابة.

وأضاف "عبد المعز"، خلال لقائه على " دي ام سي" أنه على الإنسان أن لا يحزن ويغتم من هذا الفيروس مهما كانت النتائج لأن الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى وعلينا الأخذ بالأسباب وترك وساوس الشيطان.

وأكد أن الأمل والتفاؤل سمات المؤمن وعلينا الاستبشار بأن القادم أفضل بإذن الله وحوله، ودعا لكافة الأطقم الطبية بأن يحفظهم الله عز وجل على الجهود التى يبذلونها.

واختتم: "قدر الله لا يأتى إلا بخير.. هتخاف من إيه.. خذوا بالأسباب واتبعوا الإجراءات الطبية.. لا يحدث شيء فى ملك الله إلا بمراد الله عز وجل".

المصدر: elbalad

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