"بيجامات مريحة" تبدو كسترات رسمية مناسبة للعمل من المنزل.. اعرف القصة



بيجامات مريحة بيجامات مريحة

أجبرت جائحة فيروس كوفيد 19، الملايين حول العالم، على العمل من المنازل، وذلك لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى، وبالطبع العاملون بالمنزل، يشاركون بعدة اجتماعات أون لاين، لضمان سير العمل بأفضل طريقة ممكنة، حيث يعانون من الجلوس بملابس العمل فى المنزل، ولهذا السبب ابتكرت شركة يابانية أطقم بيجامات مخصصة للموظفين الذين يعملون من المنزل، تمكنهم من عقد مؤتمرات عن طريق الفيديو دون الحاجة لتبديل ملابسهم وارتداء ملابس رسمية.



وصمم اليابانيون سترة البيجامات من أقمشة قطنية مريحة، بها جيوب وأزرار، تسمح بارتداء القمصان لتبدو وكأنها سترة عمل رسمية، وفقا لما أكده موقع سبوتنيك.



وكشف مصممو السترات المذهلة، أن مثل هذه الملابس ستسهل حياة أولئك الذين احتفظوا بقواعد لباس الشركة حتى بعد الانتقال للعمل عن بعد.

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وبحسب الموقع، لم يتم تقديم العلامة التجارية خارج اليابان بعد، ويتراوح سعر هذه البيجامات حوالي 50 دولارا.ومن جهة أخرى تسببت جائحة كورونا في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، خاصة في مجال العمل، وأصبح العمل من المنزل بديلا عن مقرات العمل التقليدية التي يمكن أن تكون بؤرة لانتشار المرض بين العاملين، ومع مرور الوقت، يبتكر البعض أساليب جديدة تجعل العمل في المنزل أكثر متعة، بينما يسعى آخرون للجمع بين ميزة الاستقلالية التي يوفرها العمل في المنزل ومميزات الوجود في الأماكن المفتوحة.ومن هؤلاء رجل ياباني حول عجلة فيريس أو دولاب الملاهي إلى مقر للعمل بدلا من أن يعمل داخل منزله أو أن يتحمل خطورة البقاء في مقر العمل، بحسب مقطع فيديو نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن إذاعة صوت ألمانيا، وتوفر إحدى مدن الملاهى فى اليابان عرضا للراغبين فى العمل بإحدى أماكنها يتضمن توفير مواقع متباعدة على المسابح وفى الألعاب المتحركة ومنها دولار الملاهى.وتبلغ تكلفة استئجار الغرفة، مقابل 18 دولارا أو 34 دولارا لشخصين، ويمكن العمل على ارتفاعات مختلفة لمدة ساعة أثناء استكشاف المنطقة، ويشمل هذا العرض استخدام الإنترنت والأثاث الموجود في هذه الغرف الصغيرة، وسيخضع الراغبون للاستفادة من هذه التجربة لإجراءات السلامة الصحية المتبعة، نظرا لتفشى جائحة كورونا.