أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دبابيس دجاج المقرمشة في المنزل

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طريقة عمل دبابيس دجاج المقرمشة

دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.

لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل دبابيس دجاج مقرمشة.

مقادير دبابيس دجاج مقرمشة
دبابيس دجاج
حبهان
ورق لورا
بصل
ملح
فلفل أسود
إكسترا كريسبي
1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم
1 ملعقة كبيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة بابريكا
زيت للقلي
جزر للتقديم

طريقة تحضير دبابيس دجاج مقرمشة:
-يخلط البصل مع الخل والتوابل.
-تتبل الدبابيس بها ثم تترك من ساعتين لليلة كاملة.
-تغلف الدبابيس بخلطة إكسترا كريسبي.
-تقلى في زيت غزير ثم تقدم مزينة بشرائح الجزر.

المصدر: elbalad

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