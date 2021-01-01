أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دبابيس دجاج المقرمشة في المنزل

دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.
لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل دبابيس دجاج مقرمشة.
مقادير دبابيس دجاج مقرمشة
دبابيس دجاج
حبهان
ورق لورا
بصل
ملح
فلفل أسود
إكسترا كريسبي
1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم
1 ملعقة كبيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة بابريكا
زيت للقلي
جزر للتقديم
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