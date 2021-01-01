

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

تعد كيكة البرتقال من الأطعمة المميزة في كل بيت، فهي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية المفيدة، ويمكن تقديمها بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة.



طريقة كيك البرتقال بالخلاط

المكونات

1 برتقالة كبيرة

1/2 كوب زيت نباتي

2 كوب سكر

4 بيضات

1 ملعقة كبيرة فانيليا

2 كوب طحين لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح



طريقة تحضير كيكة البرتقال في الخلاط

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية (356 درجة فهرنهايت)

صب في الخلاط البرتقال والزيت والسكر والبيض والفانيليا.

تخلط بسرعة عالية لمدة 3 دقائق.

تأكد من خلط البرتقال تمامًا.

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

أضيفي مزيج البودرة إلى الخلاط واخلطيه بسرعة متوسطة حتى يصبح كل شيء ناعمًا.

يُسكب المزيج في قالب كعكة بالزبدة.

خذها إلى الفرن لمدة 40 دقيقة حتى يصبح السطح بنيًا قليلًا.

دعها تبرد وأخرجها من القالب.

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