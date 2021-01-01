قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، خفض مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب استفزازات الأخيرة في شرق المتوسط، وفقًا لقناة "العربية"، التي أفادت بذلك في نبأ عاجل.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب اليوم الأربعاء، عن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الثالثة منذ فرض عقوبات عليه بسبب أنشطة أنقرة المخالفة للقانون.
ووفقا لـ "تي أر تي" التركية، قال أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إنه يأمل في أن يشهد العام المقبل فتح "صفحة جديدة" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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التعليقات على ألمانيا توجه صفعة قوية لـ تركيا.. خفض مبيعات الأسلحة
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