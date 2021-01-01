حيل تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال.. كمادات الثلج أشهرها

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صورة الخبر: كمادات الثلج
كمادات الثلج

هناك بعض أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال، التي يمكن اللجوء إليها للتغلب على الألم الذي يعانيه الطفل في هذا الوقت، خاصة أن فترة التسنين لدى الأطفال تؤدي لحالة من القلق لدى الأسرة نظرا للآلم الذى يصاحبها.

ويستغرق التسنين حوالي ثمانية أيام، ويشمل ذلك أربعة أيام قبل وبعد خروج السن من اللثة بثلاثة أيام.ويمكن في هذه الوقت اللجوء لبعض أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال، ومن أهمها:

1- التدليك :
قم بتدليك اللثة بلطف بأصابع نظيفة أو بقطعة قماش ناعمة ومبللة

2- كمادات الثلج:
والضغط على جسم بارد يمكن أن يخفف الانزعاج من التسنين وهي احد افضل أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال. ويمكن استخدام شرائح الخيار المثلجة، او عن طريق تبريد العضاضة الخاصة به المعبأة بالجيل.

3- بسكويت التسنين الخالي من السكر:
ويمكن استخدام بسكويت التسنين الخالى من السكر، ويمكن إعطاؤه للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر والذين بدأوا في تناول الأطعمة الصلبة.

المصدر: elbalad

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